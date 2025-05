Primas y rivales

Platicando entre mujeres he descubierto que la mayoría tenemos una prima rival, que surge a consecuencia de comparaciones incómodas que la familia suele hacer como: “ella sí es delgada”, “ella es más bonita”, “ella sí le va bien en su trabajo”, “ella ya se casó”, etc, y mi dilema es: ¿por qué entre mujeres, y peor aún, entre primas, en vez de crear redes de apoyo, competimos?

De acuerdo al libro Claves feministas para la negociación en el amor de Marcela Lagarde, una de las teóricas del feminismo más importantes en América Latina, la competencia entre mujeres tiene raíces en el sistema patriarcal, competimos por los hombres, pues se nos enseña que conseguir a ese príncipe (o rey) que nos “salvará” y para lograrlo, hay que cumplir con ciertos estándares de belleza, inteligencia y comportamiento.

Esta competencia y búsqueda de la vida perfecta nos hace sentir insuficientes, la serie “Envidiosa” que está en Netflix, refleja lo que padecemos las mujeres, como entre amigas o familiares siempre nos estamos comparando, lo que nos arrebata la oportunidad de construir un círculo seguro donde podamos ser vulnerables, sin ser juzgadas.

Una conocida me contó que su prima rival no fue a una fiesta familiar para evitar las críticas, ambas se acaban de aliviar, pero los rumores decían que ella a comparación de su prima, había recuperado su figura. Estas historias reafirman lo que algunas investigaciones han señalado, que muchas mujeres se arreglan pensando en la opinión de otras mujeres, conscientes de que las críticas más duras suelen venir de su mismo sexo.

Cuando era pequeña, me encantaba ver a una prima con la que jugaba, platicaba en las reuniones familiares, pero conforme fuimos creciendo, nos íbamos distanciando, no entendía muy bien por qué, platicar con ella cada vez era más difícil, pues se trataba de una charla de a ver a quién le iba mejor y sin darme cuenta caía en el juego, además siempre había comentarios sutiles sobre mi aspecto como “ya te ves menos dientona”, “ahora te ves más delgada”, con mucha tristeza tuve que distanciarme.

Sin embargo, tener que cortar el contacto me dolió porque sentía que no era mi culpa o suya y desde entonces me plantee una forma más honesta y solidaria de conectar con las mujeres que aprecio, y aquí algunas recomendaciones que he puesto en práctica:

1. Dejar de juzgar: no se si se les pasa, pero cuando amiga o prima me está contando de sus problemas, empiezo con un diálogo interno “esta mujer” “otra vez” “ya se lo había dicho” “no puede ser sigue atorada”, lo que impide que puedas escuchar y entender su situación.

2. Bajarle al ego: En ocasiones me doy cuenta de que doy consejos que no me piden, siempre con la mejor intención. Pero he entendido que cada persona tiene su historia, su contexto y sus heridas, lo que a mí me funcionó, puede que no le resulte a otra.

3. Ser honesta: esto es lo más difícil para mí, confrontar, el hecho de que sea tu prima o amiga no quiere decir que no haya cosas que nos incomoden, pero hay que decirlo de frente, claro de manera respetuosa, en vez de hacer chisme o decirlo a sus espaldas.

4. Educación psicoemocional: Esto me está ayudando a reconocer quién soy y quién no soy, a aceptarme y a entender que mi valor no depende de parecerme a otras. Al contrario, lo más enriquecedor es ser diferentes, porque así podemos aprender unas de otras.

5. Me he propuesto no comparar a mis sobrinas. Sé que frases como “ella es la más lista” o “aquella es más bonita” siembran rivalidad desde pequeñas, y no quiero seguir repitiendo ese patrón.

Es urgente construir espacios donde podamos escucharnos sin juicio, expresarnos con honestidad y aceptar tanto a la otra como a nosotras mismas. Parece algo pequeño, pero en realidad puede ser el primer paso para romper con la arraigada tradición de competir y ayudarnos a salir juntas de entornos violentos.

POR DULCE ELENA GALINDO VILLA

COLABORADORA

@DULCEGALINDOVILLA

MAAZ