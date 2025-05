El error de Fernández Noroña no es haber demandado a quien lo agredió y le arrebató su celular. El error es permitir que intervenga el Senado y el no saber cuándo detenerse.

Supe del sociólogo Noroña a finales de la década de 1990, cuando él era coordinador general de algo llamado Asamblea Ciudadana de Deudores de la Banca, creada a partir de la crisis económica que desató el gobierno de Ernesto Zedillo. Para entonces, Noroña ya había dirigido al PRD en el Estado de México, ya lo habían descartado como candidato a gobernador y ya lo habían arrestado al menos dos veces por manifestarse. No sé si la tercera ocasión haya sido la abril de 2001, cuando se le ocurrió incendiar un auto Renault en el Zócalo capitalino en protesta de la reforma fiscal que había presentado Vicente Fox. Hasta AMLO, que era jefe de Gobierno, tuvo que ofrecer disculpas. Volví a saber de Noroña en 2003, en una protesta antiglobalización, celebrada en Cancún. Esa vez hasta a mí me arrestaron. En el lenguaje periodístico, Noroña siempre daba nota. Entonces un día lo entrevisté sobre las tribus del PRD. Bastó una sola pregunta para que me contara hasta lo que no le pregunté. Terminé con una doble sensación: si bien me pareció una mente brillante y un lector voraz que sabía dónde estaba parado ideológicamente, se columpiaba en la típica soberbia de nosotros los hombres. Por eso evité entrevistarlo de nuevo, sin dejar de reconocer su inteligencia. Muchos años después, entre 2023 y 2024, Noroña logró conectar con el electorado, sorprendió con un tercer lugar en la encuesta presidencial de Morena y luego fue nombrado presidente del Senado. Cuando vi dirigir a Noroña la histórica sesión donde se aprobó la Reforma Judicial me reconcilié con el personaje.

Quizá por eso, en ese septiembre del año pasado, me indignó el video donde se observa cómo el abogado Carlos Velázquez se le acerca a Noroña para increparlo y ofenderlo. La respuesta del senador es breve: “Sé feliz” e intenta marcharse de la sala VIP de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Como Velázquez continúa con su diatriba, Noroña le dice que va a grabar. El abogado responde con un manotazo. Le quita luego el celular, lo avienta y lo sigue insultando. Por sus redes sociales, me enteré de que Noroña había demandado. Lo que no supe fue que “dada la gravedad de los hechos”, el área jurídica del Senado había presentado la denuncia “por haber violentado la integridad e investidura del presidente” de los senadores. El 15 de octubre, Noroña dio a conocer la propuesta de disculpa pública que le hizo llegar Velázquez: transmitirla en vivo y frente a la prensa. Noroña ha dicho que sus seguidores lo impulsaron a seguir hasta el final. Pero al final ha perdido ganando.

Porque lo personal lo volvió un asunto del Senado. Porque al humillar al agresor le ofrece a éste la posibilidad de victimizarse. Porque no es necesario un show político en momentos en que se intensifican las presiones de Trump, la campaña mediática de las agencias gringas en contra de AMLO y la desestabilización en Ciudad de México. Porque desvía el foco de las votaciones para ministros, jueces y magistrados a celebrarse el 1 de junio. Porque abre el espacio para que la moribunda pero carroñera derecha saque sus palabras domingueras: “dictadura”, “autoritarismo”, “falta de libertad de expresión”. Porque, además, les da herramientas a sus odiadores, dentro y fuera de la 4T, para que lo funen.

Noroña nunca debió aceptar la disculpa pública dentro del Senado. No era el lugar, ni el tiempo. Quizá fue falta de tacto político. Ojalá que el plebeyo Noroña amarre bien al Noroña que evité por años.

POR ALEJANDRO ALMAZÁN

COLABORADOR

@ELALEXALMAZAN

PAL