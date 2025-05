Más allá del Estado: imaginarios y mediaciones en la diplomacia cultural crítica

En la actualidad, la diplomacia cultural es un terreno fértil donde los agentes no estatales han cobrado un protagonismo creciente que sobrepasa las estructuras tradicionales de poder y diplomáticas dominadas por los Estados. Lejos de limitarse a los instrumentos formales de la política exterior, la diplomacia cultural crítica reconoce el poder de acción de sujetos colectivos e individuos que, sin representar oficialmente a ningún gobierno, movilizan prácticas culturales con capacidad de incidencia simbólica, política y social a escala local e internacional. Este poder suave, al no estar subordinado a fines estratégicos del Estado, suele percibirse como más genuino y auténtico, ya que emerge de procesos participativos, afectivos y contextuales que no responden a la lógica de la instrumentalización, sino al deseo de transformación cultural y justicia simbólica.

Estos agentes no estatales, que incluyen, entre otros, artistas, redes comunitarias, colectivos culturales, activistas, académicos y gestores, actúan desde lo cotidiano, lo estético y lo afectivo para generar formas alternativas de diálogo intercultural. Su fuerza no radica en las estructuras de autoridad institucional, sino en la legitimidad que se construyen desde abajo, a través del compromiso ético, la participación ciudadana y la elaboración de narrativas que cuestionan los discursos hegemónicos. En lugar de reproducir identidades nacionales homogéneas, estos actores amplifican una gran diversidad de voces, visibilizan memorias silenciadas y reconfiguran imaginarios colectivos desde otras coordenadas simbólicas.

En este contexto, los espacios culturales, físicos o digitales, operan como escenarios de disputa y creación. La circulación transnacional de obras, lenguajes y saberes se convierte en una forma de intervención diplomática que no busca representar al Estado, sino proponer formas distintas de vivir e interactuar juntos, basadas en la justicia, la empatía y la colaboración. Estos agentes, en muchas ocasiones, encarnan una diplomacia informal o preestatal que se manifiesta a través del arte, el conocimiento compartido, las redes de afecto y las alianzas horizontales.

En suma, los agentes no estatales no son meros complementos de la diplomacia tradicional: son generadores de sentidos, constructores de puentes simbólicos y mediadores de lo posible. Su acción transforma el terreno diplomático en un espacio abierto a la imaginación política, donde la cultura no sólo representa a un país, sino que reconfigura las relaciones entre pueblos, territorios y memorias. Los invitamos a participar activamente del 27 al 30 de mayo en la NACDI Summer Academy en la Ciudad de México, que se llevará a cabo en colaboración con tres universidades: Iberoamericana, Autónoma Metropolitana y Panamericana.

POR GUADALUPE MORENO TOSCANO

DIRECTORA DE POSGRADOS DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES, UNIVERSIDAD PANAMERICANA

NACDI FELLOWSHIP

GMORENO@UP.EDU.MX

