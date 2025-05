La indignación no cabe en el pecho

El dolor es profundo, la rabia, justa. Ximena Josefina Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, dos servidores públicos comprometidos con el pueblo, militantes de izquierda, fueron asesinados cobardemente. No eran nombres en un discurso: eran compañeros, amigos, luchadores incansables que dedicaron su vida a construir un México más justo desde las trincheras de la Ciudad de México, al lado de Clara Brugada.

Ximena, a quien la Jefa de Gobierno describió como "una mujer maravillosa, incansable, buena, muy buena", no solo era una funcionaria eficiente y sensible, era una persona que vivía para servir. José, de quien Brugada dijo que era "una de las personas más inteligentes que he conocido", no solo tenía brillantez política, sino un compromiso inquebrantable con la gente. Ambos representaban lo mejor de la izquierda: intelecto y corazón al servicio de los demás.

Hoy, mientras sus familias y compañeros lloran su ausencia, hay quienes, desde la miseria moral, se atreven a hacer burlas o politiquería con su muerte. Es repugnante. No hay bandera política que justifique la vileza de celebrar un crimen o de usar el dolor para atacar. Esto no es cuestión de partidos: es un tema de humanidad. Ninguna causa progresista puede construirse sobre el desprecio por la vida.

Y mientras la justicia llega hasta el último rincón donde se escondan los responsables, la mejor forma de honrar a Ximena y José es continuar su lucha. Porque ellos no trabajaban para un escritorio ni para un puesto: trabajaban para el pueblo. Y el pueblo no olvida.

Hoy más que nunca, unidad. Unidad para proteger a los nuestros, para no dejar solos a quienes sirven con honestidad, para no permitir que el miedo gane. Que su sangre no sea en vano: que sea semilla de organización, de resistencia, de futuro.

POR SUSANA CUETO

COLABORADORA

@SUSANACUETO7

