Isaac del Toro en rosa: el sueño mexicano que conmueve al Giro de Italia

El ciclista mexicano de 21 años, Isaac del Toro, lidera el Giro de Italia. Con 11 etapas ya disputadas, está por encima de su compañero de equipo, Juan Ayuso; ambos pertenecen al equipo UAE Team Emirates. Es verdad que aún restan 10 etapas, pero lo que está haciendo Del Toro es para ponerse de pie: un chico de Ensenada, Baja California, que está portando la icónica maglia rosa, logrando sus sueños y poniendo el nombre de nuestro país en lo más alto del ciclismo.



Isaac del Toro nació el 27 de noviembre de 2003 en Ensenada, Baja California. Desde pequeño practicaba el ciclismo, y no fue hasta los 16 años cuando dejó México para irse a entrenar con los mejores a Italia. Pese a lo que mucha gente piensa, fue un camino lleno de sacrificios para Isaac. Él mismo ha declarado que, cuando entrenaba, no tenía dinero ni para comprarse un helado después de la práctica, mientras todos sus compañeros podían. Pero él tenía muy claro el precio que debía pagar para llegar al éxito.



Poco a poco, Del Toro fue incrementando su nivel hasta que, en 2023, se llevó los reflectores al ganar el Tour del Porvenir, una de las competiciones más importantes para los ciclistas menores de edad que se celebra en Francia. Nombres como Pogacar, Egan Bernal y Nairo Quintana han ganado ese torneo. Semejante logro hizo que, en octubre de ese mismo año, el UAE Team Emirates se fijara en él. Para quien no lo sepa, es uno de los equipos más fuertes de todo el circuito.



Su ascenso fue cada vez más progresivo. En 2024 obtuvo el tercer lugar en el Tour Down Under, fue campeón en la Vuelta a Asturias 2024 y también se coronó en el Milán-Turín 2025, convirtiéndose en el único mexicano en lograrlo.



Ahora, los buenos momentos no dejan de llegar para Isaac. Este lunes, en la etapa 9 del Giro de Italia, Del Toro tomó la cima del campeonato. Con 21 años y 173 días, Isaac del Toro se convirtió, tras la etapa de Siena, en el líder más joven del siglo. ¡Una locura!



A falta de 11 etapas, lidera la competición. El segundo lugar, precisamente, es su compañero de equipo: el español Juan Ayuso, quien tiene 22 años. La pelea por la cima está al rojo vivo, pero Isaac tiene que seguir seguro de sí mismo y seguir demostrando su talento etapa tras etapa. En un deporte tan desgastante como el ciclismo, la resiliencia es vital para aguantar toda la presión que hay detrás.



Es inevitable no sentir emoción cuando un nacional está portando la maglia rosa (indumentaria que utiliza el líder general del Giro de Italia). Históricamente, México no se ha caracterizado por sacar grandes ciclistas reconocidos. El que más figura es Raúl Alcalá Gallegos, conocido como "El Duende", quien fue el primer mexicano en competir en el Tour de Francia.



Pese a ello, ante todas las adversidades, Isaac del Toro ha demostrado que, cuando se tiene una meta clara y se trabaja arduamente, se puede lograr lo que uno desea. Esperemos que se pueda consumar una hazaña impresionante, pero las sensaciones que ha dejado Isaac han sido para ponerse de pie. Se merece todos los elogios.

“El sufrimiento en el ciclismo es temporal, pero la sensación de logro es eterna.” – Eddy Merckx

POR MARIANO TORRES

COLABORADOR

@MARIANOTORRESH

EEZ