Xime, José y nuestro movimiento

Lo que sucedió ayer nos atraviesa más allá del movimiento, pero sobre todo nos atraviesa a quienes estamos en él. El asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz quema, fue un ataque directo, brutal y cobarde contra dos servidores que siempre lucharon por un proyecto que nació para cambiar las cosas desde abajo y con la gente. Que buscaron siempre cómo sí se puede lograr, cómo mejorar las cosas para todos, cómo ayudar. Fue un crimen que quiso enviar un mensaje y hoy lo devolvemos con toda la claridad: no nos van a quebrar.

No nos van a detener ni como proyecto ni como personas unidas por una convicción más fuerte que nunca. No van a sembrar el miedo en un movimiento que se alimenta del amor a la gente que camina esta Ciudad de México todos los días, que la recorre en millones de actividades. Ni sembrarán dudas en el coraje de quienes deciden servirla con honestidad y terminar con la brutal violencia como manera de imponerse.

Ximena era una mujer extraordinaria. Cercana, sonriente, luminosa. La conocí en la campaña: era el corazón del equipo de Clara Brugada, una compañera que tejía confianza y que hacía de cada espacio institucional un lugar más humano. José era conocido por sus amigos por ser un chavo brillante de ideas firmes, siempre al servicio del bien común. A los dos los asesinaron a plena luz del día, como un intento cobarde por infundir terror. Pero se equivocan, no será ese el mensaje que recibamos.

Lo decimos fuerte y lejos: exigimos justicia. Para Ximena, para José, y para que nunca más el crimen crea que puede actuar con impunidad. No vamos a permitir que este caso se quede sin responsables. No vamos a permitir que el miedo gane. Y no vamos a dejar que su memoria se pierda. Este asesinato tiene que ser un parteaguas para que jamás se vuelvan a atrever esos que con violencia buscan imponerse al resto. Esos que son capaces de pasar sobre las vidas de otros.

Quienes creen que matando a dos jóvenes comprometidos pueden chantajear a una jefa de Gobierno o frenar una transformación, están profundamente equivocados. Porque esto no es solo sobre Clara. Somos millones de personas que votamos por ella con la certeza de que, en sus manos, la Ciudad de México puede enfrentar a los criminales que se creen intocables. Porque sabemos que es la Cuarta Transformación quien puede romper, de una vez por todas, con el pacto de impunidad que durante décadas protegió a los violentos en las calles de la Ciudad de México. Nunca más.

Hoy cerramos filas. No con miedo, sino con dolor, con tristeza y con la indignación organizada. Con decisión absoluta y con esa dignidad que no se arrodilla. Acompañamos a Clara Brugada en su dolor, pero también en su fuerza, con respeto y con coraje. Y respaldamos el compromiso de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de ir hasta las últimas consecuencias con toda la capacidad del Estado, con toda la fuerza de la ley, con toda la convicción de un gobierno que no se rinde porque sabe que tiene prohibido fallar.

Lo que le hicieron a Ximena y a José es imperdonable. Pero su memoria no se va a escribir con resignación, sino con justicia. Vamos a transformar la indignación en nuestro camino. El luto en nuestra causa. Porque la dignidad no se mata, hoy el pueblo está más vivo que nunca. Y porque no lograrán doblegar a nuestro proyecto sino fortalecerlo porque jamás entenderemos ni aceptaremos la barbaridad como regla.

Toda mi solidaridad con las familias de Ximena y José. Mi solidaridad con el equipo de nuestra Jefa de Gobierno. Y todo mi amor a la gente de mi movimiento y de mi querida Ciudad de México que hoy se cubre de negro.

Camila Martínez Gutiérrez

Secretaria de Comunicación, Difusión y Propaganda de Morena

@SoyCamMartinez

EEZ