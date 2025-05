Rosa Icela, Harfuch, Ebrard: su evaluación en Palacio

La presidenta Sheinbaum ha decidido conservar a Rosa Icela Rodríguez en Segob hasta que ella misma quiera cambiar de aires, o bien, prefiera lanzarse como candidata a la gubernatura de su natal San Luis Potosí. Se sabe en Palacio Nacional que, en este momento, no hay funcionaria federal más sólida en su sitio que ella.

“La señora de hierro” le han dicho desde que estuvo con López Obrador en Seguridad Ciudadana; después, cuando le dieron la segunda posición más relevante en el país, ratificó su condición de morenista imprescindible. Se irá del cargo si ella lo decide: esa canonjía le dio la presidenta.

En caso de irse a buscar la gubernatura de su estado, al cargo subiría únicamente César Yáñez, mientras Sheinbaum decide si alguien más podría llegar a esa posición, aunque todo apuntaría a que el “amigo de mil batallas” con AMLO aseguraría el sitio, tanto por su facilidad para crear diálogos como por su cercanía con los importantes.

De todas formas, todo esto ocurriría siempre y cuando Rosa Icela Rodríguez tenga interés en gobernar su estado, de otra manera, estará por un buen rato más despachando como titular en Bucareli. A la presidenta le ha gustado su labor callada, efectiva y sin ganas de brillar por brillar, como buscarían otros desde esa trinchera.

Otra posición donde la presidenta Sheinbaum no pretende hacer cambios hasta mucho después es, de manera comprobada, en Seguridad Ciudadana; Omar García Harfuch le ha llenado el ojo como para continuar con su estrategia en el país, la cual está alejada del “abrazos no balazos”.

Lo mismo ocurre en Economía, donde Marcelo Ebrard superó (por mucho) las expectativas que la presidenta colocó en él. Su tarea principal siempre fue atender el enorme tema de Donald Trump y lo ha hecho, con los acostumbrados vaivenes del magnate estadounidense.

Hasta ahí las tres posiciones donde la presidenta Sheinbaum se encuentra totalmente satisfecha. Semar no entra en el listado, pues (me informan) no hay motivo para calificarla; su trabajo se ha considerado impecable. Estemos pendientes por si el listado crece… o disminuye.

Veremos qué ocurre.

POR ALEJANDRO AGUIRRE GUERRERO

COLABORADOR

X: @aaguirre_g

EEZ