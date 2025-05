¿Por qué escapaste de esa jaula y me abandonaste? Es el reclamo puntual de un hijo a su padre. La cita postergada llegó en medio de la neblina del alcohol.

Esta escena de la película Elegy (Isabel Coixet, 2008) muestra que los tragos amargos se digieren mejor con vino, vodka o cualquier otra bebida que logre liberar nuestros pensamientos cautivos.

Padre e hijo seguirán con su vida después de rememorar su infelicidad. La familia que fueron se evaporó, sólo quedan los resabios. No habrá cambios sustantivos en su vida, ni reinvenciones.

Alicia Dorey nos ofrece una contemplación sobre el alcohol en su libro Elogio de la ebriedad. Podremos asomarnos a los contrastes del bebedor. El lector viajará de la euforia al sonambulismo; de la alegría al reproche y la sorpresa.

Pero también es evasión y tristeza sublimada: "Aun así, aquella mañana me di cuenta de que, en el fondo, la ebriedad matutina era el último bastión de resistencia frente a la locura productiva en la que me había encarcelado voluntariamente durante años”.

Y rescata el término cumbre de la explotación: el estajanovismo…trabaja hasta el agotamiento para que te den una medalla, te pongan una estrella en la frente, te otorguen un premio…te erijan una estatua, como en Rebelión en la granja de George Orwell.

Dorey nos recuerda la batalla entre la lucidez y la locura, la sobriedad frente a la fantasía, el pasmo, el asombro. ¿Quién no ha estado frente a alguien que pregunta?: ¿cómo llegué?, ¿qué hice?

Dorey escribe sobre esa guerra: "Cuando se disipa la ebriedad, la mente se vuelve una especie de circo romano donde la indulgencia y la culpa se enfrentan sin armadura (…) No importaba lo que hubiera pasado en las últimas veinticuatro horas, ni lo que estuviera programado para los próximos días. ‘Si no me acuerdo es porque no existe’, descubrí en un mensaje que me envié a mí misma esa noche a las 3.52 de la madrugada".

POR DANIEL FRANCISCO

Subdirector de Gaceta UNAM

@dfmartinez74

EEZ