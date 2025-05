La cita con la historia...

Se escenificará otra edición de la gran final del futbol mexicano y se ha impuesto la justicia deportiva. Los dos primeros lugares de la tabla han clasificado y sin duda alguna, los que vienen haciendo mejor las cosas en los últimos años, no solo es premio a lo que vimos en el semestre, sino durante mucho tiempo de gestación de sus respectivos proyectos.

El América no deslumbró, en absoluto, con su forma de jugar. De hecho, ni el torneo anterior donde alzó la corona por tercera vez. Dejó gran cantidad de dudas. Avanzó en séptimo puesto hace seis meses y aprovechó las bondades del sistema de competencia, en donde llegaron con un gran ritmo de juego tras disputar el play in, en detrimento de quienes no lo hicieron y por ende estuvieron parados. Aun así, su estratega brasileño exhibió maestría táctica y se devoró a todos sus rivales para seguir enseñándonos que esta ya es una dinastía de época absoluta.

Incluso con todos los cuestionamientos de este certamen, jugando muchas veces a muy poco, entraron a la fiesta grande en segundo y el resto es historia. Volvieron a eliminar al Cruz Azul para aumentar la hegemonía sobre estos. La última vez que los azules victimaron a los de Coapa data de 1999, donde apenas estaban sacando uno de los libros de Harry Potter. Imagínese nomás. América es la muestra clara de lo que se tiene que hacer en todos los niveles. Cuando la asociación no impera, contrata a las mejores individualidades para que te salven en momentos críticos. Si bien, hay elementos que ya terminaron el ciclo, siguen teniendo por lo menos 8 jugadores diferenciales. Los directivos lo entendieron y el resto es historia. La posibilidad única de ser el único tetracampeón en torneos cortos.

Aunque para ello deberán ganarle a un Toluca que también comprendió que la inversión es la base de cualquier proyecto deportivo, aunque muchos quieran hacerlo parecer una ciencia nuclear. Desde la irrupción de Sinha al proyecto, han traído a futbolistas de la talla de Alexis Vega, Helinho, y el mega goleador Paulinho, a un guardameta de la liga de España, y así nos vamos línea por línea, con gente como Marcel Ruiz, Pereira y de la mano de un entrenador histórico como el “Turco” Mohamed, quien, de ganar, se adjudicaría campeonatos con cuatro equipos diferentes. Sin duda, es el que mejor juego desplegó durante el transcurso de la temporada y en esta ocasión sí parece ser favorito sobre las Águilas, aunque cualquier cosa puede pasar en el campo.

La gran fiesta ha llegado y solo nos queda disfrutar de estos dos platillos futboleros sumamente apetecibles, por reglamento, jueves y domingo. Toluca nunca ha ganado una final en horario nocturno. Veamos si pueden disolver tal dato fantasmal. América, en tanto, a luchar contra su etiqueta de no favorito, porque algunos jugadores vivirán su último baile antes de tener que irse de la institución, antes, quede como quede, habrán hecho historia en el más grande de México. ¡A disfrutarlo!

POR JOSÉ EDUARDO IGA

TITULAR DE ARREBATO DEPORTIVO EN EL HERALDO RADIO TORREÓN

@JOSE_IGA

