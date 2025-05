EU investiga a funcionarios. Minimizar el hecho no lo desaparecerá

La reciente revocación de visas por parte del gobierno de Estados Unidos a la gobernadora de Baja California; y la filtración de presuntas investigaciones criminales por parte de ese gobierno a funcionarios morenistas de todos los niveles, no es un hecho menor. Es un acontecimiento inédito en la historia contemporánea de México y no puede tratarse como si nada hubiera pasado.

Es la primera vez que un gobernador en funciones, de un estado fronterizo tan relevante, es sancionado con este tipo de medida. Se trata de una entidad clave en la relación bilateral: por sus fronteras cruzan personas, mercancías y proyectos estratégicos todos los días. Que su titular esté impedida de cruzar la frontera norte, por investigaciones criminales, es un tema que debe preocuparnos a todos, sin distinción de partidos.

Lamentablemente, la respuesta oficial ha sido la evasiva y la negación: “es solo una decisión administrativa”. Pero del otro lado de la frontera, las señales son claras. De acuerdo con lo que han dado a conocer los medios de comunicación, no estamos frente a un malentendido migratorio, sino ante un caso con posibles vínculos delincuenciales. Se ha hablado de lavado de dinero y prohibir investigaciones sobre fosas, investigaciones abiertas desde hace meses. Todo esto, además, en un contexto donde ya existían denuncias previas, generadas incluso desde dentro de su propio partido.

Por eso duele y preocupa que el gobierno federal guarde silencio y trate de minimizar los hechos. No hemos escuchado una sola palabra contundente de la Cancillería ni de Autoridad alguna que haya informado si existe o no una investigación en curso. Y mientras tanto, la confianza ciudadana se erosiona, como ocurre cada vez que el poder se esconde detrás de los comunicados y las declaraciones ambiguas.

Por eso, el pasado lunes 19 de mayo acudimos a la Secretaría de Relaciones Exteriores, acompañados por nuestra compañera Lizbeth Mata Lozano, presidenta estatal del PAN en Baja California, para entregar una carta dirigida al canciller Juan Ramón de la Fuente. Lo hicimos con la convicción de que el gobierno federal debe brindar claridad sobre la revocación de la visa a la gobernadora y a su esposo. Sostuvimos que la gente tiene derecho a saber si existen investigaciones en curso, posibles vínculos con actividades ilícitas o cualquier elemento que ponga en entredicho la integridad de quienes ejercen el poder público. Y más aún cuando se trata de una entidad fronteriza como Baja California, donde la coordinación binacional es esencial en temas de seguridad, migración, economía y medio ambiente.

Desde el PAN, hemos sido claros. No se trata de politizar un asunto delicado, pero tampoco vamos a quedarnos callados. Lo mínimo que merece el pueblo de Baja California —y de México— es una explicación con todas sus letras. Si la gobernadora y su equipo no tienen nada que esconder, entonces deberían hablar con la verdad, de frente y con responsabilidad. Nadie que se dice servidor público puede pretender esconderse del escrutinio cuando representa a millones de personas.

Este episodio, además, confirma algo que venimos denunciando desde hace tiempo: el peligro de normalizar la complicidad entre el poder político y el crimen organizado. Morena no solo ha tolerado esa cercanía, la ha institucionalizado. Y los resultados están a la vista: regiones controladas por el crimen organizado, campañas con fondos de origen sospechoso, y ahora, gobernadores y otros funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno que no pueden cruzar la frontera por las dudas que despiertan en gobiernos extranjeros, especialmente de nuestro vecino del norte.

México necesita recuperar la confianza en sus instituciones. Necesita funcionarios que respondan, no que se escondan. Necesita gobernantes que representen con dignidad a los ciudadanos, no que comprometan la seguridad y el prestigio de todo un estado.

Lo digo con respeto, pero también con firmeza: este caso no se resuelve con comunicados minimizando los hechos, ni con declaraciones de que “no pasa nada”. Porque sí pasa y es grave. En días pasados se movilizaron miles de ciudadanos en Mexicali pidiendo la renuncia de su gobernadora. Pasa que se está dañando la relación binacional. Pasa que los proyectos de cooperación están en riesgo. Pasa que la ciudadanía ya no sabe si puede confiar en sus autoridades. Y lo más grave: pasa que desde el poder federal no hay ni una sola señal de voluntad para aclarar este escándalo.

Vamos a seguir levantando la voz. Porque este país no necesita más simulaciones. Necesita justicia, transparencia y un compromiso real con el Estado de derecho.

Lo decimos sin estridencias, pero con toda claridad: la gobernadora y todos los funcionarios y actores públicos deben dar la cara y responder con hechos, no con evasivas. Su cargo no puede ser un escudo. El poder público no es propiedad privada.

México merece respuestas. Y nosotros, desde la oposición responsable que somos, seguiremos empujando para que las haya.

POR JORGE ROMERO HERRERA

PRESIDENTE DEL PAN

@JorgeRoHe

