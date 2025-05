¿El dinero es migrante o tiene ciudadanía?

Sumarle un impuesto a la remesas que envían las personas migrantes a sus familias no beneficia a quien lo impone, por varias razones. Una, muy obvia, es que si lo que se pretende es evitar que el dinero salga del país están cometiendo un grave error, ya que el lazo afectivo que existe entre la persona migrante y su familia es tan fuerte que encontrará nuevas formas para enviarlo, complicando el esquema formal financiero de aquél país.

Otra razón, no tan evidente, es la falta de creatividad para buscar mejores vías para que el dinero no se vaya del país, como podría ser ofrecer atractivas formas de inversión para que antes de dejar escapar el dinero piensen en invertir para generar riqueza, lo que beneficiaría a todos.

Una razón más consiste en que lo que se está haciendo es contrario a los principios jurídicos más elementales. El dinero generado del que hablamos ya ha pagado impuestos y entonces se estaría gravando de manera desproporcional, haciendo pagar dos veces un ingreso.

Por más que se argumente que esta medida es para compensar lo que las personas migrantes reciben, es un exceso hacer pagar nuevamente a alguien que ya ha pagado diversos impuestos, al recibir ese dinero, al consumir o bien al recibir diversos servicios.

De aprobarse la medida, el tema llegará rápidamente a los tribunales y será muy difícil que echen por la borda los principios jurídicos que se han mantenido por años y que también se aplican a los propios ciudadanos de ese país.

En consecuencia, ante la insuficiencia de razones para entender la idea de imponer un impuesto a las remesas, no queda más remedio que pensar que estamos ante un capricho que pretende incomodar a las personas migrantes para que salgan del país, lo que se ha venido buscando reiteradamente.

Si este es el caso, surge una incongruencia. Las remesas es dinero obtenido por la persona migrante, mientras que el impuesto es para que ese dinero no salga del país, entonces el dinero no es migrante, la persona que lo genera sí. El dinero tiene ciudadanía, la persona migrante que lo genera no. Vaya manera tan contradictoria de entender la migración.

Por Edgar Corzo Sosa

Candidato a Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Profesor e investigador de la UNAM y experto independiente del Comité de Trabajadores de la ONU

Boleta morada N.38

EEZ