Así, está imposible

Todos sabemos que hay equipos imbatibles y, en el otro lado del espectro, otros “rivales” parecen condenados a nunca ganar.

Cada uno de los major sports en los Estados Unidos tiene sus franquicias sin mucho qué escribir en cuanto a vitrinas, aunque, parecen los más dolorosos esos con una estampa de antes, una imagen color sepia de unos campeonatos casi solo por el registro histórico.

Lo que hoy son los Piratas de Pittsburgh es casi como para verlo en el tono de mala broma, un remedo de aquellas glorias de los rockeros setentas donde bastaba y sobraba mencionar el nombre de un pelotero latino quien imponía respeto junto a su gran clase fuera de los diamantes: Roberto Clemente.

Hoy esa franquicia tiene uno de los mejores parques en cuanto a la vista -eso es indudable- además de una base de aficionados fiel, pero debemos ser realistas: es desesperante verlos medio reconstruirse, fallar, otra vez un intento de reconstrucción y nueva falla, traen a pelotero veterano como supuesta solución y derechito otra vez a las fallas.

¿Duele lo de los Orioles de Baltimore? Por supuesto, aunque eso lo trataremos en otro espacio, sí vale la pena resaltar cómo una y otra vez están fallando un rango de 4-10 franquicias por año; dicho de otra manera: si para el segundo o tercer mes de una competencia en la cual te jactas de ser el mejor beisbol del del mundo, tienes a UNO de cada TRES equipos ya sacando agua de la embarcación y sin ninguna esperanza real para unos playoffs, ¿qué estás vendiendo?

Pueden pensar en meter zancadillas -por ahí un día perdido entre semana- a los líderes, pero es más pensar en vender peloteros y hacer negocio.

Es el gran problema de tener un Comisionado tan afín a los intereses de los dueños, no se les puede poner “al brinco”, no quiere incomodarlos y así tienes mínimo cuatro equipos no tan arriba de los Rockies de Colorado, es decir, sin jugar a nada más que a ver si sacan algo y pidiendo muchas veces un colchón para dormir una temporada… no nos vengan con que son competitivos y bla bla, la verdad es dura, que estamos viendo unos errores y unas faltas de nivel como para asustarse.

En todo ese pantano está el caso de Paul Skenes quien tiró su primer juego completo en ocho entradas, sí, ocho, porque los locales Phillies de Filadelfia ya no batearon en la novena y con tres míseros hits lo vencieron en un juego donde la ofensiva bucanera sirvió para un mal chiste y nada más.

Mientras su guapa novia Livvy Dunne anunciaba en esos días que aparecerá en una portada de la prestigiada Sports Illustrated, el pobre muchacho diestro parece encaminado inexorablemente a ser un cambio más: olvidemos lealtades y bienvenida la dolariza por vender al joven portento.

En serio Grandes Ligas, no se pasen con que es competitivo: un sistema para que el rico siga siendo más y más rico y los equipos sin ese mercado se queden en una especie de laboratorio criogénico para sacar engendros beisboleros… No debe ser.

POR ALEJANDRO AGUERREBERE

PAL