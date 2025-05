Single malt con Frijoles del Bienestar

Emocionado, el Doctor Patán decidió hacer la compra con la certeza de que, gracias al gobierno federal, por relativamente poco dinero, podría acercarse al pueblo, con sus costumbres maravillosas y sobre todo ancestrales, sin renunciar a ciertos gustos adquiridos. Vaya, que, para que nos entendamos, pensaba en hacer una especie de mandado híbrido. Lo que tenía en la cabeza era algo así:

Pasas al cajero, previendo que las Tiendas del Bienestar no acepten pago con tarjeta, y, primera escala, te acercas a la tienda de vinos y destilados. Single malt, tequila blanco, vino tinto, ron panameño para las cubas de la señora. Lleno de energía, luego de dejar las botellas en el coche, te acercas a la tienda de puros.

Tres robustos, dos Churchill. Lo normal. Y aquí es donde pensabas que venía el cambio. El bandazo progresista. El giro hacia la democracia popular. El abrazo al México profundo. Empuñas el IPhone, y tecleas: “Tienda del Bienestar Anzures”. El objetivo es claro. En tu cabeza, dejas el coche en casa, caminas hasta la tienda, y te armas:

Chocolate del Bienestar para acompañar el whisky y ahorrarte 100 pesitos respecto a los productos suizos, belgas o Rocío (los bodocones no han logrado abatir los costos y sus chocolates salen incluso un poquito más caros que los europeos); Miel del Bienestar para la señora, convencida de que la granola y las infusiones son sanas; unos frijolitos del Bienestar para acompañar el chicharrón hecho con el rib eye que compraste el día anterior, con unas tortillas y una salsa casera para recordar que somos mexicanos a pesar de los cortes importados, y tal vez un litro de Leche del Bienestar por si alguna visita quiere tomarse el Nespresso en formato “cortado” o “latte”. Bueno: pues no se puede. El IPhone no identifica tiendas populares en Anzures.

Tecleas “Tienda del Bienestar Polanco”. Nada. Es una pequeña falla que espero que corrija pronto la 4T: los compañeros trabajadores del hogar de los servidores públicos que viven en esas colonias no tienen dónde comprarse el almuerzo. Pero insistes: “Tiendas del Bienestar Nueva Granada”. Lo mismo. “Tiendas del Bienestar alcaldía Miguel Hidalgo”. Tampoco. Para no hacerles el cuento largo, su doctor tuvo problemas para encontrar Tiendas del Bienestar en toda la ciudad. De hecho, no es fácil dar con las Tiendas del Bienestar en general.

Sirva esta columna como un llamado a la 4T: accesibilidad, ya. Urge. Transitoriamente, volví a mi supermercado habitual, donde a propósito hay ahora un muy buen abasto de whiskies japoneses a precio razonable, y el chicharrón de rib eye lo acompañé con frijoles de paquete (muy recomendables los de Carnes Garibaldi con granos de elote). Pero, lo digo desde la autocrítica que debe distinguir a nuestro movimiento, esta situación es insostenible.

POR JULIO PATÁN

COLABORADOR

@JULIOPATAN09

MAAZ