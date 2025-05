Alfonso Martínez, el aspirante panista incómodo

En Michoacán, la carrera por la gubernatura de 2027 arrancó antes de tiempo y con pleito incluido. La alianza opositora rumbo a la elección está casi rota, y la causa tiene nombre y apellido: Alfonso Martínez Alcázar. El alcalde panista de Morelia -aunque más de uno lo ve con el chaleco naranja de Movimiento Ciudadano- se ha convertido en el principal obstáculo para que PRI y PAN caminen juntos hacia la gubernatura.

El primero en ponerle freno fue Guillermo Valencia Reyes, dirigente estatal del PRI, quien advirtió que si su partido va en alianza con el PAN, será sin Alfonso. “Quítate la máscara, tú eres MC, no PAN”, además de acusarlo de haber pactado con Morena para quedarse con la capital.

El fondo del pleito es que tanto Valencia como Alfonso quieren la gubernatura. Y no son los únicos. En Acción Nacional ya se apuntó el senador Germán Martínez -recién regresado al blanquiazul- como el principal respaldo de Alfonso, asegurando que “no hay más” candidato que él. Pero no se puede perder de vista a Marko Cortés, exdirigente nacional del PAN, quien también se ha mencionado como posible contendiente.

En el PRI, además de Guillermo Valencia, ha sonado el nombre de la diputada Daniela de los Santos. Y en Morena, el panorama no es menos conflictivo: está el senador Raúl Morón, quien se sigue enfrentado con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, aunque también están Carlos Torres Piña y la diputada Fabiola Alanís, actual presidenta del Congreso local.

Y, por si fuera poco, Movimiento Ciudadano ya tiene a dos cartas visibles: el exalcalde Víctor Manuel Manríquez y Abigail Rojas.

En resumen, todos quieren gobernar Michoacán, pero ni siquiera los de casa logran ponerse de acuerdo. La alianza opositora amenaza con reventar desde Morelia, donde los egos pesan más que los acuerdos. Y en Morena, aunque están en el poder, no hay unidad. Así, el camino a 2027 se anticipa largo, tenso… y muy peleado.

En Toluca hierve el descontento social. El deterioro en la capital mexiquense empieza a escalarle al alcalde Ricardo Moreno Bastida. No es novedad que mientras gobernantes se dedican a presumir avances en seguridad y alianzas económicas, el contraste de la realidad es otro. Los vecinos de al menos 125 colonias alistan una protesta por la escasez de agua. Y es que, con las altas temperaturas apenas comenzando, la crisis hídrica no da tregua y las autoridades no han tomado medidas contundentes para garantizar el abasto.

Pero eso no es todo. La violencia contra las mujeres sigue siendo el talón de Aquiles en Toluca. Aunque los delitos de alto impacto han bajado, las mujeres y niñas no se sienten más seguras. Colectivos feministas mexiquenses llevarán a cabo acciones para exigir a Moreno una estrategia real para frenar los feminicidios y crear espacios seguros. Por ahora, el descontento crece, y el alcalde parece seguir en modo campaña.

