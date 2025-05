Walmart, ¿beneficiario de ley telecom?

Continúa fuerte la polémica por la iniciativa de cambios a la Ley de Telecomunicaciones, que sigue sacando chispas por su perverso diseño y por el daño que puede generar en todo el sector. Una de las aristas que más preocupa en la industria es que, así como está, mantendría la ventaja para el espectro radioeléctrico que el gobierno ocupa. Si esto continúa en el futuro, se profundizará el piso disparejo entre las empresas privadas que sí pagan millones de pesos por tener espectro y Altán Redes, la empresa estatal, que paga una suma ínfima —cuando la paga—.

El problema no es menor. El gobierno de Claudia Sheinbaum quiere eliminar la brecha de telecomunicaciones y los huecos de cobertura, para que todas las poblaciones, incluso las más remotas, tengan conectividad. Para lograrlo opera la red compartida a través de Altán, rentándole a privados el uso de espectro por el que casi no paga nada. El problema, empero, es que varios observadores de la industria están empezando a subrayar que el beneficiario real de este esquema no es otro sino Walmart de México y Centroamérica, que renta uso de espectro barato de Altán para su marca de telefonía Bait, un Operador Móvil Virtual (OMV) con alrededor de 20 millones de usuarios.

¿Por qué el gobierno quiere insistir en una política pública en la que empresas como Telcel, AT&T o Telefónica Movistar sí paguen un espectro muy caro, pero Walmart no?; ¿por qué el piso disparejo? Es inexplicable.

Varios observadores de la industria han sugerido que existen otras soluciones para resolver el reto de la brecha de conectividad sin beneficiar a una empresa privada en particular. Incluso se ha propuesto que el acceso a conectividad sea gratuito, como un subsidio real a las personas más vulnerables en las zonas más remotas del país.

Esta semana ocurrirán las dos últimas sesiones de los conversatorios en el Senado para corregir la iniciativa. Quizá tome fuerza un ajuste importante respecto del espectro del gobierno, que debería tener acceso a este activo para fines públicos, sí; pero nunca para fines comerciales (a menos que el precio de la renta compense la disparidad creada por precios tan bajos).

Uno de los ajustes es el que está impulsando el Senador Javier Corral, quien lidera estos debates y quien ha insistido en la asignación de espectro para uso social. Queda por ver, sin embargo, cómo específicamente será redactado el texto final, para evitar el piso disparejo en el sector.

MANZANILLO

Lumbre salió del Puerto de Manzanillo con el paro de labores de trabajadores la semana pasada. La Asociación de Agentes Aduanales del Puerto de Manzanillo (AAAPUMAC) se deslindó el viernes del movimiento laboral y del paro parcial: “no tenemos ninguna injerencia ni participación”, y reiteraron su pleno respaldo a las “autoridades aduaneras”.

