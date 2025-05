La semana pasada tuve el honor de participar en el Senado de la República en el marco de los conversatorios para discutir la iniciativa de nueva Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Celebro que, ante una propuesta con implicaciones profundas para el desarrollo digital del país, se haya abierto un espacio plural, técnico y con enfoque de largo plazo.

Dije, frente a senadores y colegas del sector, que no todos los días un país puede revisar su marco regulatorio en telecomunicaciones. Y por lo mismo, esta debe ser una segunda oportunidad para corregir el rumbo. No se trata solo de ajustar leyes, sino de definir con seriedad las condiciones en que millones de personas acceden, o no, a servicios fundamentales como el internet.

Uno de los puntos centrales de mi intervención fue la concentración del mercado. Se ha querido posicionar una narrativa que presenta al sector como si ya existiera plena competencia. Pero los datos dicen lo contrario: al cierre de 2024, América Móvil, Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones, aún concentraba el 56% del mercado móvil y el 40.1% de la banda ancha fija. Además, acapara el 53.4% de los ingresos totales del sector. Esta realidad dista mucho de un mercado competitivo.



Esa falta de competencia no solo obstaculiza el desarrollo de operadores alternativos, sino que se traduce en un pobre desempeño para el país. En velocidad de internet, por ejemplo, México se ubica entre los últimos lugares de América Latina, por debajo incluso de países con menor tamaño de mercado. La concentración, lejos de impulsar eficiencia o cobertura, ha perpetuado el rezago.

El otro eje de mi exposición fue el costo del espectro radioeléctrico. Hoy México tiene uno de los espectros más caros del mundo. Entre 2015 y 2022, el costo de los derechos creció 35% y se estima que están sobrevalorados hasta en 60% frente a estándares internacionales. Esta política no ha sido neutral: mientras operadores como Telefónica y AT&T se vieron obligados a devolver espectro ante los altos costos, América Móvil, por su posición dominante, ha logrado mantenerse como el principal beneficiario. El saldo es claro: se debilita la competencia, se frena la expansión de cobertura y se limita la inversión en el sector.

Con el problema de competencia que tenemos, ni siquiera los descuentos en el precio del espectro por cobertura social que prevé la iniciativa resolverían el problema de conectividad de México.

Frente a este panorama, fui claro: el problema no es la existencia de regulación asimétrica, sino su cumplimiento débil y sus sanciones ineficaces. La solución no es desmontar lo poco que funciona, sino reforzar las herramientas regulatorias, hacerlas cumplir y eliminar incentivos perversos que perpetúan la concentración.

En lugar de debilitar la institucionalidad, deberíamos fortalecerla. En lugar de relajar la regulación, deberíamos ajustarla para cerrar brechas. Y en lugar de resignarnos al estancamiento, deberíamos apostar por un marco que garantice acceso, competencia y equidad digital.

Aún estamos a tiempo. No desperdiciemos esta segunda oportunidad.

