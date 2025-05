Trabajar menos, producir mejor: ¿y si la clave no es el esfuerzo, sino el enfoque?

¿Productividad a costa de perder festivales escolares, convivios familiares, salud emocional o descanso físico? ¿Cuándo fue que trabajar bien se convirtió en sinónimo de vivir mal?

A inicios de mes, conmemoramos el Día Internacional de los Trabajadores, y eso, más que mirar al pasado, debe invitarnos a interrogar sobre el futuro. El que comenzó con la lucha por una jornada de ocho horas hace más de 135 años, hoy necesita una nueva conversación, entender que la productividad no se mide por horas acumuladas, sino por impacto generado. Y que la fatiga, lejos de ser un mérito, es una señal de alerta. El análisis debe dirigirse a ¿cómo podemos trabajar mejor en un entorno donde el cansancio se normaliza, el estrés se glorifica y el bienestar se posterga?

En 2019, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció oficialmente el burnout como un síndrome laboral, definiéndolo como “un estado de agotamiento físico, emocional y mental derivado del estrés crónico en el lugar de trabajo que no ha sido gestionado con éxito”. Lo clasificó como un riesgo profesional, no como un problema individual, y con ello envió un mensaje claro: lo que durante décadas se asumió como “parte del paquete” hoy es, con toda razón, una señal de alarma para empresas y líderes.

En México, las últimas semanas, se retomó la discusión sobre reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas con miras a 2030, y esto ha despertado debates necesarios. Pero muchas veces, estos giran únicamente en torno a su viabilidad financiera. ¿Podrán las empresas mantener su rentabilidad? ¿Afectará la competitividad? ¿Quién absorberá el costo?

Valen las preguntas, pero habrá que considerar que ninguna reforma será suficiente si no está acompañada de una transformación cultural que equilibre lo humano con lo estratégico. Redignificar el trabajo implica resignificarlo desde todos los ángulos: para la persona, significa tener espacio para vivir con salud, propósito y vínculos; para la empresa, representa un nuevo enfoque de productividad, basado en resultados, no en presencia. Trabajar menos no debe entenderse como una pérdida, sino como una oportunidad de enfocar mejor: que las y los colaboradores, que también son madres, padres, hijas, hijos, cuenten con tiempo para vivir, mientras las organizaciones crean entornos que favorezcan la productividad efectiva y el balance. No es una concesión: es una estrategia de futuro.

Desde Time2Grow hemos acompañado procesos organizacionales donde la clave no ha sido reducir por reducir, sino enfocar. Pasar de jornadas extendidas a metas claras. De supervisión constante a autonomía con propósito. Y los resultados son consistentes: mayor compromiso, mejores ideas, menos rotación.

El experimento internacional de semanas laborales de cuatro días, impulsado por 4 Day Week Global, no solo desafió viejos supuestos: los derribó con datos. Las empresas participantes reportaron un incremento del 25% en ingresos en comparación con el año anterior, una reducción del 66% en niveles de burnout y un 83% señaló que les resultó más fácil atraer talento. No son estadísticas marginales: son evidencia de que el bienestar y la eficiencia pueden, y deben, coexistir.

Y no son casos aislados. Según Gallup, los equipos liderados bajo una lógica de confianza, claridad y bienestar tienen un 21% más de rentabilidad y 41% menos de ausentismo laboral. El mensaje es claro: el bienestar no es un costo. Es una ventaja competitiva.

El liderazgo que viene no es el que impone metas inalcanzables ni espera disponibilidad 24/7. Es el que cuida, escucha, genera enfoque y reconoce que no hay innovación en el agotamiento. Que los grandes resultados no vienen del control, sino de la conexión.

Hoy el reto es abandonar esa narrativa del éxito basada en sacrificio constante. Porque si seguimos valorando más las horas que el impacto, más la presencia que el propósito, estaremos formando organizaciones cansadas y equipos vacíos.

El foco no se improvisa: se construye. Y eso implica repensar no solo cuánto trabajamos, sino qué tan humanos son los entornos donde lo hacemos. Esta reforma, y otras que vengan, deben abrir la puerta a organizaciones más empáticas, más conscientes y más sostenibles.

Porque nadie debería vivir para trabajar. Y porque trabajar mucho no siempre significa trabajar bien. Si queremos un futuro laboral más humano, más rentable y más inteligente, es momento de dejar de premiar el cansancio… y empezar a reconocer el enfoque.





Estrella Vázquez, CEO de Time2Grow

Estrella Vázquez es emprendedora serial, consultora especializada en la gestión de talento y capital humano, y fundadora y directora general de Time2Grow, una alianza de servicios integrales conformada por las empresas mexicanas: Factor RH, Time2Business (T2B) y Skills2Work (S2W).