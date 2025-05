Marina del Pilar es la antesala de lo que viene

Con música de banda, pancartas y carne asada, cientos de mexicalenses tomaron la Plaza de los Tres Poderes para mandar un mensaje claro: ya no quieren a Marina del Pilar Ávila Olmeda como gobernadora.

Lo que comenzó como una convocatoria ciudadana en redes sociales se convirtió en un acto masivo de protesta, donde la exigencia por la revocación de mandato fue protagonista. En el Centro Cívico de Mexicali no sólo hubo fiesta, también se manifestó el hartazgo. Las pancartas acusaban a la mandataria de supuestos actos de corrupción, negligencia y vínculos incómodos, mientras la reciente revocación de su visa -y la de su esposo, Carlos Torres- por parte de Estados Unidos terminó por encender la mecha.

El ambiente fue festivo, pero el mensaje fue político. Piñatas en forma de personajes simbólicos fueron quemadas al anochecer, mientras los asistentes alzaban sus celulares iluminados, justo cuando las luces de la plaza se apagaron. Una postal que resume el sentir de una parte creciente de la población, y es que, en Baja California, la llama del descontento está más viva que nunca.

En medio de tanto enojo en las calles de Mexicali, pareciera que la revocación de la visa estadounidense de Marina del Pilar y su esposo, fue sólo la gota que derramó el vaso en Baja California. Pero en realidad fue el primer aviso. Desde Washington ya tienen la mira puesta en varios funcionarios y exfuncionarios, así como en gobernadores en funciones y exmandatarios. Políticos de todos los colores: Morena, PRI y PAN.

En Baja California se encendió la chispa, pero lo que viene puede ser incendio. Y más de uno debería estar preocupado.

EN CORTO | MANOLO Y LOS ABUCHEOS QUE NO PARAN. Hablando de descontentos, en Coahuila, el que no la está pasando nada bien es el gobernador Manolo Jiménez. No sólo fue abucheado otra vez frente a la presidenta Claudia Sheinbaum -esta vez en Torreón-, sino que también ha recibido muestras de rechazo en la calle, en eventos públicos e incluso en giras internas. La imagen del mandatario comienza a agrietarse.

Me cuentan desde Coahuila que este fin de semana hubo un regaño fuerte en su círculo cercano. La tensión subió tras el descontrol en la inauguración del nuevo Hospital Regional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y hubo reclamos directos por no haber medido bien el clima político en la región. Manolo quiso calmar los ánimos con un “¡Viva Coahuila!”, pero lo que más se escuchó fue: “¡Fuera!”. La inconformidad crece, y ya no sólo viene de sus opositores en Morena. Al interior de Palacio de Gobierno las cosas ya no están como al principio, lo que se viene, según me dicen, son las renuncias de varios funcionarios por el descontento.

POR SOFÍA GARCÍA

COLABORADORA

@SofiGarciaMX

