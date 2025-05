Las mujeres no podemos llegar tarde a la inteligencia artificial

Hace años, cuando fundé mi empresa, jamás imaginé que un algoritmo se convertiría en mi socio más poderoso, la inteligencia artificial me enseñó a optimizar procesos, conocer mejor a mis clientas y multiplicar el impacto de mis decisiones. Pero también me enfrentó a una realidad incómoda: las mujeres estamos llegando tarde a esta revolución.

Hoy menos del 20% de quienes trabajan en IA en el mundo somos mujeres según el World Economic Forum (WEF). Eso no es casualidad: es consecuencia de una estructura que por siglos nos ha excluido de los espacios donde se diseña el futuro. ¿Cómo no preocuparnos si los sistemas que decidirán sobre nuestra finanzas y derechos están siendo construidos sin nosotras?

No se trata solo de inclusión, se trata de poder. La IA no es una moda, es una herramienta que ya está moldeando la economía, la educación, la seguridad y la justicia. Si no participamos en su desarrollo, corremos el riesgo de que nuestras voces sigan siendo invisibles en la toma de decisiones.

La buena noticia es que estamos a tiempo. Cada vez más mujeres están aprendiendo a programar, fundando startups de tecnología y levantando la voz para exigir datos sin sesgos y algoritmos con perspectiva de género. Yo soy una de ellas, y quiero ver a muchas más.

Las niñas de hoy no necesitan permiso para soñar con inventar el próximo ChatGPT. Pero sí necesitan referentes, oportunidades y entornos seguros para hacerlo, necesitan saber que hay otras que estamos aquí, abriendo camino en una industria que aún no está diseñada para nosotras.

Desde el aula hasta la sala de juntas, se requieren decisiones valientes: gobiernos que apuesten por la era digital, empresas que promuevan liderazgos tecnológicos y medios que visibilicen estos avances.

La IA no debe ser un club exclusivo. Debe ser un territorio donde todas podamos construir, liderar e imaginar nuevos mundos. Porque si queremos un futuro más justo, necesitamos más mujeres creando el código que lo hará posible.

POR ZAIRA ZEPEDA

CEO Y FUNDADORA DE UNLOCKED AI

