Finanzas Embebidas: ¿Y si nunca más tuvieras que preocuparte por elegir la mejor opción?

Hace poco tuve la oportunidad de participar como expositor en un evento con algunos de los CEOs de las cadenas de retail más importantes del mundo. La conversación giró en torno a un tema que hoy es clave para cualquier industria: cómo lograr una experiencia del cliente sin fricciones.

Mientras preparaba mi discurso, no podía dejar de pensar en algo que, estoy convencido, está redefiniendo por completo la relación entre las personas y la banca: las finanzas embebidas.

Imagina que estamos en 2035. Es un día cualquiera. Suena tu alarma y la apagas con la voz. Recuerdas que mañana es el cumpleaños de tu hija. Sin estrés, le pides a tu asistente virtual que busque un regalo especial. El asistente revisa sus búsquedas recientes, lo que comenta en redes sociales y te recomienda un reloj. Dices: “cómpralo”. Listo. Pedido hecho y pagado con tu tarjeta preferida, sin preocuparte por precios, método de pago o entrega: todo está optimizado para que lo recibas hoy mismo.

Vas por tu café, la máquina ya lo preparó. Te avisa que quedan pocas cápsulas y te pregunta si quieres más. Dices que sí, y en automático se hace el pedido y se ajusta a tu presupuesto del mes.

Te subes al coche rumbo al trabajo. Ahí te recuerda que toca renovar tu póliza. Te ofrece dos opciones: pagar la actual o ajustar coberturas según tus patrones recientes de manejo. Eliges una, das tu confirmación por voz y todo queda actualizado.

Sonríes, no por haber resuelto un problema, sino porque nunca los tuviste. No entraste a ninguna aplicación, no fuiste a una tienda, no sacaste la cartera. Solo lo pediste y tu ecosistema se encargó del resto.

Eso son las finanzas embebidas: cuando los pagos, los créditos, los seguros o las recompensas están tan bien integrados a tu vida que desaparecen. Aunque el cliente no acude directamente a un banco, todas sus experiencias son facilitadas por uno. El banco ejecuta internamente todas las operaciones de manera optimizada, utilizando la información de sus clientes en distintas plataformas.

Pero para que esto sea posible, muchas piezas tienen que conectar: bancos, fintechs, retailers, aseguradoras, proveedores de tecnología. No como actores aislados, sino como parte de un ecosistema con una visión compartida: la del cliente. Porque el cliente no es una serie de transacciones. Es una persona que busca resolver su día a día de forma simple, rápida y sin fricciones.

Y aquí es donde entra la economía del comportamiento. Como he dicho en otras columnas, las personas no eligen lo mejor, sino lo más fácil en el momento. Cada clic extra, cada pantalla confusa, cada paso innecesario es una oportunidad perdida.

Por eso no basta con digitalizar procesos o usar nuevas tecnologías. Si de verdad queremos construir experiencias memorables, tenemos que ir un paso más allá y diseñar experiencias a través de agentes de inteligencia artificial.

¿Y a qué nos referimos con estas experiencias? Son aquellas donde el cliente siente que tiene el control, aunque no tenga que hacer todo por sí mismo, sino por un agente o plataforma que le ayuda, basándose en su información, preferencias y comportamientos pasados para optimizar sus transacciones. La plataforma anticipa, guía y propone. Sin abrumar, sin hacer pensar de más. Solo resolviendo de forma natural. Eso es lo que hará que una experiencia sea recordada. No que sea compleja, sino que sea útil y que se sienta hecha a la medida.

El futuro no lo va a construir una sola empresa. Lo van a construir quienes sepan trabajar juntos. Quienes logren ver a sus clientes, más allá de números y estadísticas. El futuro lo van a construir quienes tengan la infraestructura para integrarse con facilidad al ecosistema y cuenten con las capacidades para adaptarse sobre la marcha.

El éxito en el futuro estará basado en la confianza de los clientes en su ecosistema, en quienes logren ofrecer en el momento adecuado, exactamente lo que se necesita de acuerdo a su contexto, sin esfuerzos ni interrupciones.

POR CARLOS LÓPEZ-MOCTEZUMA

