Cuando la injusticia mata

La reforma al Poder Judicial de septiembre de 2024 tiene su origen en el clamor popular de exigir justicia, de la demanda de una auténtica aplicación de las leyes, de que no existan leyes a “modo” o “excepciones” particulares. Durante años los mexicanos fuimos testigos de lo podrido que se encontraba nuestro sistema de impartición de justicia, de fallos absurdos y ajenos a toda lógica y razón, que únicamente evidenciaban la necesidad de un cambio de raíz en la forma que en se ha venido manejando la justicia.

Casos como el de Marisela Escobedo Ortíz, cuyo error fue únicamente evidenciar el decadente estado en que se encuentra la justicia en México. En agosto de 2008, su hija Rubí Marisol Frayre, fue asesinada en Ciudad Juárez, Chihuahua, por su entonces pareja Sergio Rafael Barraza, quien confesó haber cometido tan descabellado acto; sin embargo, a pesar de contar con la confesión del feminicida, quien inclusive indicó el lugar en donde había enterrado los restos de Rubí, fue liberado el 03 de mayo de 2010.

Este hecho motivó a Marisela a mover mar y tierra en búsqueda de justicia para su hija, presentando una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual condenó las actuaciones de las autoridades y la violación directa a los derechos humanos de las víctimas, siendo así que, después de esto, un tribunal superior cambió la sentencia que permitió la liberación de Sergio Rafael ordenando su reaprehensión por haberse encontrado claras violaciones a los derechos humanos de las víctimas; sin embargo, ya era tarde, Sergio Rafael había huido, uniéndose a un grupo delictivo del norte del país, el cual terminó con la vida de Marisela Escobedo el 16 de diciembre de 2010.

Lo anterior nos hace preguntarnos: ¿cómo es posible que un juzgador dejara libre a un asesino confeso? Máxime considerando que un tribunal de casación posteriormente determinaría el error en que cayó el tribunal de primera instancia. Los errores cuestan vidas, y la mala actuación del tribunal de primera instancia no solo significó la injusticia en el caso de Rubí Marisol, sino también que Marisela Escobedo perdiese su vida.

Casos como el anterior desafortunadamente no son aislados, y es por ello que es necesario cambiar las cosas, es indispensable el establecimiento de criterios y mecanismos de disciplina y evaluación más rigurosos y eficientes al interior del Poder Judicial.

La reforma conlleva un cambio total en la forma en que había venido funcionando el Poder Judicial en nuestro país, y por ende de la manera en que se impartía justicia. El Tribunal de Disciplina Judicial será un órgano especializado e independiente de cualquier otro que componga a dicho Poder. El Tribunal de Disciplina no tendrá nexos con ningún juzgador, no cuidará las espaldas de nadie, su actuar únicamente estará guiado por asegurar el correcto desempeño de las personas juzgadoras en beneficio de las y los mexicanos.

Ahora, cualquier persona será escuchada, la ciudadanía podrá acudir al Tribunal de Disciplina Judicial a denunciar cualquier hecho que pudiera ser objeto de responsabilidad administrativa o penal de alguna persona servidora pública del Poder Judicial, sin importar que se trate de ministros, magistrados o jueces. El Tribunal de Disciplina Judicial investigará a cabalidad y, en su caso, impondrá las sanciones correspondientes.

No podemos permitir que casos como el de Marisela se repitan, es fundamental asegurar la integridad de nuestro sistema de impartición de justicia, y para ello, se debe comenzar desde el interior del Poder Judicial, estableciendo directrices que marquen los estándares con que deberán contar todos los juzgadores, no solo desde una perspectiva estrictamente académica, sino que también tome en consideración factores como la ética, la honestidad y el compromiso por el pueblo de México. Nuestros juzgadores no deberán ser ajenos a la realidad social, tendrán que ser conscientes de que sobre sus hombros recae la confianza de los mexicanos. La tarea no será fácil, pero la transformación del Poder Judicial es posible con la colaboración de todas y todos.

Por Mtra. Ariadna Camacho Contreras

Candidata al Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación. Licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey, cuenta con estudios de Maestría en la Universidad de Sowthwestern Law School en Los Ángeles California y en la Universidad Nacional Autónoma de México; se ha especializado en temas de Justicia Alternativa, Derecho Constitucional, Administrativo y Fiscal.

EEZ