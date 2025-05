Medallas fraudulentas

Ya está en curso la Olimpiada Nacional 2025, el evento deportivo más importante de México que se celebró por primera vez en 1996 con la intención de tener un semillero de talentos infantiles y juveniles para desarrollarlos en el deporte de alto rendimiento y que nuestro país mejorara la cosecha de medallas en competencias internacionales. Muchos de los medallistas olímpicos de los últimos años pasaron por la ON, y podemos decir que sí ha beneficiado al deporte.

Sin embargo, no ha estado exenta de situaciones que también nos permiten ver los abusos de muchos actores del deporte que son capaces de lo que sea con tal de ganar medallas y presumir que sus estados son los más ganadores. No es una competencia sólo de niños y jóvenes, si no de una pugna por saber qué estado y qué partido es más poderoso.

Entidades como Jalisco, Nuevo León y Baja California siempre han enseñado el músculo más grande y ocupan los primeros lugares. Jalisco es el líder indiscutible, pero lo que poco se sabe es lo que hay detrás de esos éxitos.

El escándalo de hoy se desprende del informe que el director técnico de levantamiento de pesas presentó en la Conade acerca de las trampas y amaños que estados como Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, Quintana Roo, Campeche y Nayarit han hecho durante los últimos tres años para ganar más medallas de forma fraudulenta, mediante la manipulación de los pesajes y marcas, así como de la compra de información confidencial a la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas.

Hablamos de que tres de cada 10 preseas que obtienen lo hacen de esta manera. Aunque Miguel Ángel Cantún Caamal, la persona que la Conade designó para investigar este problema, sólo documentó lo que ocurrió de 2022 a 2024, la realidad que sabe la comunidad del levantamiento de pesas es que desde hace, al menos, 10 años viene sucediendo.

Lo peor es la manera cómo han involucrado en la corrupción a niños y jóvenes, quienes conocen que no merecen las medallas, porque compitieron en una categoría que no es suya o porque alguien inventó el peso que levantaron. Lo peor es que esta información es del conocimiento de la Conade.

Rommel Pacheco no ha tomado acción para que deje de pasar. Ha sido omiso y las omisiones en la administración pública se pagan caro. Bien decía el expresidente AMLO que lo que importa no es el cargo, sino el encargo y Rommel recibe un sueldo como servidor público para resolver problemas no para actuar como un showman inaugurando eventos.

