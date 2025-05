María Conchita Alonso da detalles de por qué no usa brasier

MARÍA CONCHITA ALONSO: “NO USO BRASIER PORQUE ESTROPEA LA CIRCULACIÓN LO CUAL TE PUEDE DAR CÁNCER DE MAMA”

- María Conchita Alonso ¿es cierto que no usas brasier?

“No lo uso porque dicen que ponerse un brasier pegado te corta la sangre y te estropea la circulación, lo cual te puede dar cáncer de mama y muchas veces tampoco uso calzoncillos, es bueno airearse”.

- ¿Has tenido, como dice tu canción, noches de copas locas?

“Claro y las sigo teniendo”.

QUIERO TENER NOVIO PERO QUE ÉL ME MANTENGA, SI NO, PREFIERO ESTAR SOLA

- ¿Tienes novio?

“No, ya quiero tener pareja, pero busco un hombre que me mantenga, acepto incluso un hombre hasta 10 años menor que yo, pero si no tiene dinero no quiero”.

ME GUSTA IR A MISA Y A UN CENTRO DE DESINTOXICACIÓN MENTAL EN SAN DIEGO, DONDE TOMAMOS SÓLO LÍQUIDOS Y ALIMENTOS QUE ARRANCAMOS DE LA TIERRA

- ¿Eres una persona muy espiritual?

“Voy a misa por gusto, cuando tengo que hacer algo por obligación me pongo muy malcriada, me pongo antipática y deprimida. Lo que también hago dos veces al año es que voy a San Diego a un centro de desintoxicación mental espiritual y corporal muy famoso que es para limpieza mental general, nos dan clases de yoga, de chacra, nos enseñan cómo funciona cada parte de tu cuerpo, de tu organismo y de tus órganos y nos dicen qué es lo que no debemos de hacer. Durante tres días solo tomamos líquidos y los demás comida cruda que arrancamos de la tierra”.

FREDDY ORTEGA DE LOS MASCABROTHERS: “PRÁCTICO LA VISUALIZACIÓN CREATIVA Y MIS DECRETOS SIEMPRE SE ME CUMPLEN”

Freddy Ortega de los Mascabrothers: “Yo practico la visualización creativa y decreto y siempre me salen las cosas como las deseo”.

CUIDADO, NUESTROS MIEDOS SON UNA MANERA DE DECRETAR

“Debemos tener cuidado porque nuestros miedos son una manera de decretar. Cuando tú dices: ‘Seguro va a llover y se me va a ensuciar mi carro’. Eso sucede porque no lo dudas”.

“De lo que siempre dudamos es de las cosas buenas por eso tienes que switchear, no dudar de las cosas buenas que están para ti, soltar lo que te hace daño, perdonar al que te daña porque si no te enfermas. Cambiar tus estados emocionales para sanar cuerpo y mente y recordar que las palabras tienen un gran poder, tienes que saber qué decirle al universo”.

ESTOY CASADO HACE 3 AÑOS Y MI MUJER ES 30 AÑOS MÁS JOVEN QUE YO, TIENE LA EDAD DE MI HIJA

- Freddy, ¿tu esposa Cristina tiene la misma edad que tu hija, ella no quiere tener hijos?

“Cristina es 30 años más joven que yo, nos casamos hace tres, pero desde un principio ella me dijo que no quería tener hijos”, dijo Freddy quien además de estar en la obra teatral más divertida, “Spamalot” de Alejandro Gou, está a punto de publicar su libro: “Sueños de un pseudo autor."

POR SHANIK BERMAN

MAAZ