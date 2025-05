Estambul tenía la palabra, Zelensky el silencio

Este viernes 16 de mayo de 2025, Estambul fue nuevamente el escenario de un intento de diálogo entre Rusia y Ucrania. Las delegaciones de ambos países se reunieron por primera vez en más de tres años, bajo la mediación de Türkiye y con la participación de representantes de Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Alemania. Aunque las tensiones y diferencias iniciales fueron notables, se logró acordar un significativo intercambio de 2.000 prisioneros de guerra, mil por cada lado, y se comprometieron a seguir negociando un alto el fuego.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, decidió no asistir personalmente a Estambul, argumentando que la delegación rusa carecía de peso político y que no tenía sentido dialogar con enviados sin poder de decisión. Sin embargo, envió a su ministro de Defensa, Rustem Umérov, para liderar la delegación ucraniana. Zelenski no tenía el lujo de no asistir. Ucrania, devastada por años de guerra, con infraestructura civil colapsada, territorios perdidos y una economía dependiente de la ayuda externa, no está en igualdad de condiciones frente a Rusia. Justamente por eso, esa mesa de diálogo —aunque imperfecta— era una oportunidad que Kiev necesitaba más que Moscú. No se trata de claudicar ni de conceder, sino de reconocer que el país que más sufre tiene el deber histórico y ético de explorar toda vía posible hacia la paz. Rechazar esa posibilidad no fortalece a Ucrania: la aísla, la debilita y la distancia de los esfuerzos reales por una solución política.

Durante la reunión, se abordaron temas cruciales como corredores humanitarios en zonas de alto conflicto, posibles canjes de prisioneros, exportación de cereales por el mar Negro y medidas para prevenir la escalada en Odesa. Aunque no hubo acuerdos concretos en estos puntos, el simple hecho de hablar ya era un avance. Y ese mínimo avance fue saboteado por la postura rígida de Kiev. Zelenski, en lugar de reforzar el carácter político del encuentro con su presencia o con una delegación de mayor rango, prefirió descalificar el proceso desde fuera.

El problema no está en que Ucrania se niegue a aceptar las condiciones impuestas por Moscú, sino en que incluso se niegue a explorar, en serio, vías de entendimiento. Cada gesto simbólico cuenta. En una guerra prolongada, la diplomacia necesita de escenarios, de pausas, de espacios para medir al adversario fuera del campo de batalla. Estambul ofrecía eso.Y fue despreciado.

Mientras tanto, los reproches cruzados continúan. Kiev acusó a Rusia de no enviar representantes con poder real. Moscú acusó a Ucrania de buscar protagonismo en lugar de soluciones. Y mientras los diplomáticos se acusan mutuamente de cinismo, los civiles siguen pagando el precio de la guerra.

Hoy Türkiye mostró nuevamente que quiere —y puede— ser un punto de equilibrio en un mundo descompensado. Pero para que la mediación funcione, es necesario que las partes involucradas dejen de pelear por el micrófono y empiecen a hablar con voluntad real. El gesto de no asistir, en este contexto, no fue heroico ni prudente. Fue simplemente irresponsable.

POR TALYA ISCAN

@talyaiscan

Catedrática en la UNAM; y la UP