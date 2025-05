Desvisados

–Ya en serio, ¿por qué te la quitaron, góber?

–Fue por mi marido. Pero ya no tengo nada que ver con él. Te juro que cuando me casé dije: “Es súper guapo, pero trabajó con Calderón. ¿Será buena idea?” Debí confiar en mis instintos.

–¿A ti te la revocaron, oeeeey? No ma. ¿Y Houston? Estaba bien chida la alberca. Y me acuerdo que te encantaba ir al CostCo de allá. ¿Habrá sido por lo de Grok?

–Tranquilo, bro. La gravilla para el tren la podemos adquirir en China. ¿Fuiste a renovar con el traje de charro? Te dije que tuvieras cuidado con eso.

–¿Me traes una jirafita de allá, mi amor?

–Sí, wey. Pero el de Coapa no está mal. Tienen unos corn dogs de huevos. En cajas de a 60. Compré un congelador gigante para guardar varias. No sea que empiecen a escasear con el pedo de los aranceles. Y sí, yo creo que fue lo de Grok. Acuérdate de que es de Elon Musk.

–Ya sabes: orgullosamente charro. Cien por ciento mexicano. Está chingón lo de los chinos. Y ya si se vuelve a descarrilar el tren no es mi pedo. ¡Jajajaja!

–De todas maneras, ya decidí que no regreso a Estados Unidos mientras estén así las cosas. Orita lo que está de moda es Madrid. El Pedro se mandó poner una réplica de Las Ventas en su terraza. Está súper elegante. Abres lo que sería el toril, suena la de la española cuando besa y hay una barra con coñacs y puros cubanos.

–Ahorita no es buen momento para que pase migración, princesa. Jirafas no tengo, pero me está ofreciendo una cría de mono aullador.

–Los monos son muy sucios. Bueno, te mando un beso. Me voy a desconectar unas semanas. Bye.

–Desde que me quitaron la visa, no me dejan entrar a Cuba. Qué decepción. Me estoy dando cuenta de que lo único que les interesaba era que les llevara Milky Way, tenis y Jack Daniel’s. Ah, y Viagra. Pensé que no lo necesitaban, por la onda tropical, pero fíjate. Me dicen que usan agua de coco como afrodisiaco, pero se ve que no es igual.

–Iba a comprar unas propiedades allá. Bueno, ya sabes: no yo, Julia. Menos mal que no lo hice. Perdón: hizo. Está muy pesado el ambiente.

–No, mijo. A mí no me gusta salir de México. Las tortillas no saben igual. Y el extranjero es peligroso. Acuérdate del Padrino. El Máicol se fue a estudiar fuera y regresó maleado. ¿Te dije que vamos a poner un trapiche acá en la finca?

–Espérame, no te vayas. Me ofrecen también un manatí. Te mando un avión para que lo vengas a ver.

–¡Me encantan los manatís! Gracias, flaco.

– Nada que agradecer, mi vida. Te digo como el poeta: “Por sentir esa cintura

junto a la mía…”

–Pues yo voy a seguir yendo a Las Vegas. Y fíjate que son unos majaderos. ¿Ves que me gustan las camisas artesanales? Una vez, en el casino, un gringo me pidió una orden de tacos y guacamole. En español, ¿eh?

–Entonces, compañeras y compañeros: ¿quién se apunta a la comitiva para defender las remesas?

POR JULIO PATÁN

COLABORADOR

@JULIOPATAN09

MAAZ