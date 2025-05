Rumores, acciones y narrativas

A la sociedad la rodea el rumor. Está presente en nuestras conversaciones porque siempre da de qué hablar. Detrás de este existen tensiones, dramas, miedos, envidias y necesidades. Ante su presencia, los límites entre la mentira y la verdad se vuelven difusos. Los rumores surgen en contextos particulares, respondiendo al sentir de las sociedades en un tiempo y espacio determinados, pues son ellas mismas las que los alimentan y hacen proliferar.

El rumor no permanece únicamente en el ámbito de lo verbal, sino que tiene la capacidad de materializarse en acciones concretas. En múltiples ocasiones, la violencia emerge porque el rumor se expande lo suficiente como para manifestarla. ¿Cuántos linchamientos no han comenzado a partir de rumores? Estos actos violentos no emergen como fenómenos espontáneos; por el contrario, son resultado de la acumulación de tensiones, temores, confianzas y solidaridades, en los cuales el rumor se difunde sin restricciones. Cuando estas situaciones llegan a su punto máximo, nadie, ni siquiera la autoridad, puede impedir lo que ocurre.

Sin embargo, los rumores también constituyen un mecanismo discursivo que aparece en momentos de reacción frente a un orden establecido. El 28 de enero de 1917, una multitud de mujeres mexicanas se manifestó en el cruce fronterizo entre Ciudad Juárez y El Paso, liderada por Carmelita Torres, quien se negó a someterse al proceso de desinfección impuesto por las autoridades estadounidenses para los mexicanos (principalmente de clases bajas) que ingresaban a El Paso.

Este procedimiento se aplicó a partir de la creencia, alimentada por prejuicios raciales, de que el tifus provenía de los mexicanos. La práctica fuedescrita por muchos como humillante: se obligaba a las personas a desnudarse, se les buscaban piojos y se les rociaba con una solución de jabón, agua y queroseno. En ese contexto, el rumor circuló rápidamente. Uno, tal vez el principal, afirmaba que los funcionarios del Servicio de Salud Pública estadounidense fotografiaron a mujeres desnudas durante la desinfección.

Otro sostenía que la revuelta surgió por el temor a terminar quemadas, referenciando lo sucedido un año antes en la prisión del condado, donde una explosión mató a varios presos, mayoritariamente mexicanos, mientras eran desinfectados con gasolina. El rumor partió de una narrativa que intentó comprender las motivaciones de las mujeres, revelando así las tensiones relacionadas con sexualidad, salud pública, raza y violencia en ese periodo.

Los rumores expresan algo más que simples relatos informales entre las personas. Constituyen una fuerza que puede transformar las tensiones sociales en acciones concretas y generar narrativas después de los hechos ocurridos. Ahora en la era digital, surgen preguntas sobre el alcance de este fenómeno. ¿Es también la era del rumor?

POR IGNACIO ANAYA

COLABORADOR

@Ignaciominj

MAAZ