Pepe Mujica, guerrillero y pensador

De paso lento y mirada profunda, Pepe Mujica llegó puntual al lugar acordado, tomó asiento y no hizo falta más protocolo para iniciar la charla que se fue prolongando durante varias horas.

Su diálogo era fluido, profundo y auténtico. Su mirada se nublaba de recuerdos y su espíritu se desbordaba en sabiduría. Como presidente de Uruguay, entre 2010 y 2015, dio muestras de ser un hombre librepensador y progresista ya que legalizó la mariguana, despenalizó el aborto, se negó a los excesos que acompañan al poder e incluso rechazó el Premio Nobel de la Paz.

Nació en Montevideo, un 20 de mayo de 1935. Revolucionario de nacimiento, en 1964 se integró al Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros en el que fue pieza clave en operativos guerrilleros en contra de la dictadura que tenía sumida a su patria en la pobreza y la ingobernabilidad.

Era un fiel convencido de que la vida implica volver a empezar. Así lo hizo después de permanecer preso durante 13 años en una celda de aislamiento, en la que era torturado con regularidad, por ello nos compartió que le dolía el derrotismo en el que a veces cae la gente, porque “el ser humano que ha perdido la libertad por tanto tiempo, cuando la recupera, logra darle valor a las cosas cotidianas de la vida, porque la felicidad está asociada a la libertad, no a la plata”.

Cayó preso a los 37 años y salió cuando tenía 50, sin embargo, no guardó rencor ni cuentas por cobrar, ni siquiera al guardia que lo torturaba, a quien, ya siendo presidente, mandó traer para sumarlo a su equipo de trabajo.

No era un hombre pobre, sino liviano de equipaje. Su riqueza residía en su forma de vivir la vida. Sabía que “el tiempo es tan breve que, si no se pelea para que la vida sea feliz, no tiene sentido, porque uno no puede ir a un supermercado a comprar vida, ya que es el único valor que no tiene precio”.

Mujica fue un político atípico y más que un político, es un pensador que supo transformar sus ideas en fuerza que, en su empeño de cambiar al mundo, predicó con el ejemplo de una existencia puesta al servicio de su pueblo y no para servirse de él.

Hombre de campo que disfrutaba hablar con el pasto, con la naturaleza o simplemente dormir la siesta bajo un árbol. Fue, entre otros cargos, diputado y senador. La Presidencia de la República la ganó con el voto de prácticamente la tercera parte de la población.

Pasaba sus días en una humilde chacra que él mismo construyó tras salir de prisión, viajaba en un modesto Volkswagen modelo 1986 y recibió lo mismo a mandatarios que a monarcas como el rey de España en un pequeño cobertizo que le prestaba su vecino de enfrente y que se convirtió durante su mandato en un insólito salón de protocolo.

Nos confesó que no creía en Dios, pero respetaba profundamente a quienes profesan alguna fe ya que, vio morir a decenas de personas y pudo constatar que aquellos que creen, parten con una paz más profunda.

Como estadista, sabía que vale más la paz que la justicia, pero no puede hablarse de paz si no se conoce la verdad y para conocerla, debe existir justicia. Como persona, llamaba su atención que nunca antes el ser humano tuvo tanto como en la actualidad, tanto conocimiento, tanto dinero y tantos habitantes en el mundo, sin embargo, sigue siendo un gran reto integrar a los pobres a la vida humana, ya que “decir que no hay dinero, es no tener vergüenza, cuando diariamente se gastan millones de dólares por minuto para hacer la guerra”.

La humanidad debe entender que “la vida se escapa minuto a minuto, por eso hay que luchar por vivirla y darle contenido, ya que la diferencia entre la vida humana y las otras formas de vida, es que el humano puede darle orientación y en términos relativos ser autor de su propia vida”.

Sobre nuestra región, apuntó que “los latinoamericanos debemos ser un reservorio de lo mejor de la especie humana, un continente de paz, de amor, que le dice sí a la justicia; un continente sin odio, sin venganza, que dignifique la existencia del hombre arriba de la tierra, como animal que cuida lo portentoso de la creación”.

Fue un diálogo largo y fluido al que tuve el honor de acudir gracias a la generosa invitación de mi amigo Rubén Moreira. Hablamos de la vida, de la muerte, de política, filosofía y del valor del tiempo en la existencia humana.

Antes de concluir la charla, respiró profundamente, miró al horizonte y con gran convicción alcanzó a señalar que “no hay receta para ser feliz, pero la clave se encuentra en la conciencia, usando para bien la casi milagrosa oportunidad de haber nacido”, porque “la vida puede darnos grandes tropezones, en el amor, en el trabajo, en los sueños o en la aventura, pero una y mil veces el humano está hecho de fuerza y por ello puede levantarse y volver a empezar, porque lo importante no es el camino, no hay meta, no hay arco del triunfo, no hay paraíso, sólo hay vida y la oportunidad de vivirla con pasión”.

Pepe Mújica, guerrillero y pensador, fue un hombre que se hizo a sí mismo con pasión y entrega, sabedor que la búsqueda de la libertad era la gran batalla de toda la humanidad. La edad no le pesaba, andaba por la vida pisando fuerte y dejando huella, porque sabía que “el tiempo es como un gentil hombre que transforma” y él mismo es ya, parte del tiempo y de la historia, por ello no temía la muerte y disfrutaba la vida con proverbial congruencia.

¡Que en Paz descanse!

POR MARCO ANTONIO MENDOZA BUSTAMANTE

COLABORADOR

@MarcoMendoza_B

MAAZ