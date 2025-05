Lavadores de dinero

¿Todo se reduce a dinero? Trump quiere imponer el 5% de impuesto a las remesas que salgan de su país destinadas a cualquier lugar del mundo. Siendo México el segundo país que mayor cantidad de dólares recibe en términos absolutos por este medio (el primero es la India), el impacto pinta para ser brutal.

El año pasado, México recibió un total de 64,745 millones de dólares en remesas, marcando un nuevo récord histórico y con un crecimiento del 2.3% con respecto al 2023.

Hay muchas personas que se ven beneficiadas por las remesas, empezando por los familiares que las reciben. En determinados casos, el SAT puede cobrar ciertos impuestos por considerar las remesas como ingresos. Por ejemplo, pagan impuestos quienes reciben remesas de gente que no sean familiares de primer grado.

Estudios realizados en Estados Unidos señalan que al menos el 7.5% del valor total de las remesas enviadas a nuestro país es lavado de dinero. Esto es, el año pasado fueron más de 4,800 millones de dólares que en realidad NO fueron remesas.

En Minnesota casi no hay mexicanos, pero las remesas a México provenientes de ese estado ascendieron a 4.7 mil millones de dólares en el 2022 superado solo por California y Texas. Cada mexicano radicado en esa entidad envió 23 mil dólares ese año, cuando que el promedio anual de toda la Unión Americana en el envío de remesas a nuestro país es de 4,800 por mexicano residiendo allá. El ejemplo de lo que sucede en Minnesota da una idea del tamaño que significa el lavado de dinero vía remesas.

Obviamente, no es el único estado donde no cuadra la población mexicana con las cantidades enviadas en remesas. Otros son Tennessee, Idaho y Utah, con poblaciones de mexicanos relativamente pequeñas pero que, per capita, mandan cantidades bestiales de dólares.

Ahora, si se impone el 5% de impuestos a las remesas como propone Trump, significará algo más de tres mil millones de dólares al año en ingresos para Estados Unidos y una merma a la fuente de divisas y sustento de muchas personas en nuestro país. ¿Podemos hacer algo al respecto?

Siendo coherentes y haciendo un poco de memoria, cada vez que Estados Unidos opina algo al respecto de México, el gobierno de nuestro país (siempre, no solo ahora) manifiesta que nuestro socio del norte no debe opinar sobre nuestros asuntos. Pues en franca reciprocidad, tampoco debiéramos opinar sobre lo que deciden allá, así sea en materia de remesas. Pero independientemente de ello, el gobierno de un país está en su derecho —y obligación— de gravar los ingresos y combatir tanto el lavado de dinero como la economía informal.

México debería pensar cómo lograr que el dinero de la economía informal pague impuestos en nuestra nación, lo que no está ocurriendo. Poco se hace para detectar qué dinero en realidad se trata de remesas y cuál es producto de lavado de dinero y requiere de la cooperación con Estados Unidos.

El combatir el lavado de dinero, así como la economía informal no debería ser motivo de protesta por parte del gobierno mexicano. Decisión soberana de Washington, DC. que busca utilizar dichos impuestos para fortalecer la seguridad en la frontera con México.

La decisión de los congresistas estadounidenses sin duda impactará a las familias que reciben remesas en México. De mayor forma a los cinco estados que concentran el 40% de la recepción de estas (10 entidades de la República concentran el 66%). Impactará también a nuestro gobierno. Y el de otros países….

Tan solo en Honduras las remesas representan el 28% de su PIB. Por supuesto, eso no es razón suficiente para permitir que los lavadores de dinero sigan cobrando.

Tres en Raya

(1) Sobre el viaje que pretende Adán Augusto López a Estados Unidos para intentar frenar este nuevo gravamen, es pertinente señalar que la oposición pidió hace tiempo conformar una comisión plural ante el amago de los aranceles. La 4t la desestimó. También desecharon el trabajo de los grupos binacionales entre los poderes legislativos de uno y otro país. Hoy que requieren esos enlaces, nadie dice que el oficialismo fue el primero en olvidarse de ellos.

(2) El Salvador tiene 10,6 millones de habitantes y recibe al año 10,000 millones de USD en remesas que envían los 1.4 millones de salvadoreños que viven allá (cada salvadoreño manda en promedio 7,142 dólares al año). México tiene 129.7 millones de habitantes y recibe al año 64,745 millones de USD en remesas de los 38.8 millones de mexicanos viviendo allá (1,668.68 al año es lo que manda cada uno de ellos en promedio). Esto puede tener diversas interpretaciones: que los salvadoreños ganan más (y mandan más); que somos más codos (no creo).

O bien, algo que no hemos querido ver: que la población mexicana en EEUU cada día es ‘más gringa’, cada día tiene menos raíces y razones de mandar dinero a México. De hecho, los que más mandan dinero a nuestro país son las personas mayores; los jóvenes mucho menos en promedio. Lección: pronto las remesas, más allá de los impuestos que impongan los estadounidenses, van a sufrir un colapso.

(3) Estados Unidos aun no dice cuánto calcula que será ese 5%. Pensemos: de México 3,237.25 millones de USD; de El Salvador 500 millones de USD; de India serían 6,450 millones de USD. Ya con eso serían 10,187.25 millones de USD en impuestos. Cifra nada despreciable.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

COLABORADORA

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

MAAZ