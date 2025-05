Caso de Valeria Márquez muestra la crudeza de nuestra cotidianidad

La realidad está superando la ficción. Como si se tratara de una película de terror, cada vez más empezamos a ver transmisiones en vivo que captan actos delictivos. El más reciente, el lamentable feminicidio, transmitido en TikTok, de la influencer Valeria Márquez, en Jalisco.

Menciono este caso, sin dejar de lamentar todas las demás historias que conocemos, ya que el mismo ha conmocionado y trascendido a nivel internacional como un acto de barbarie e impunidad acontecido en nuestro país.

En 2024 se denunciaron 847 feminicidios y 2,562 homicidios dolosos de mujeres. En lo que va del año y hasta el 31 de marzo, se registran 162 y 559, respectivamente. Históricamente en México, en promedio, acontecen diariamente nueve muertes violentas de mujeres.

Con los datos más recientes, en víctimas de feminicidio por entidad federativa las más peligrosas son el Estado de México, Hidalgo y Jalisco y en homicidios dolosos Guanajuato, Baja California y, de nuevo, el Estado de México.

¿Qué nos dice esto? En principio, que aún cuando sabemos que muchos de los gobiernos ya cuentan con cámaras de vigilancia y que en la calle todo mundo tiene un teléfono celular y graba los acontecimientos, al delincuente no le importa, porque tal vez sabe que aunque esté grabado, quedará impune.

En el caso de la influencer, más aún, al parecer el asesino sabía que estaba en vivo y no le importó. Esperemos que en todos estos casos, así como los delincuentes se aventuran a realizar sus delitos en cámara, ese material pueda ser utilizado adecuadamente por las autoridades para dar con los responsables.

Segundo, si bien, tanta violencia real diaria que leemos en los medios de comunicación nos pueden estar haciendo insensibles a la problemática, el estar viéndolos en vivo, nos vendrán a separar más de la realidad. No es normal lo que está sucediendo, no debemos verlo como algo cotidiano y que pensamos que no nos va a alcanzar, el círculo cada vez se hace más pequeño.

¿Qué podemos hacer? Ya hemos recalcado en otras entregas la responsabilidad que tienen las autoridades de perseguir el delito, mantener el orden y hacerle saber a los delincuentes que si delinquen, serán atrapados.

Pero como vemos que no está sucediendo con la velocidad requerida, regreso a la imperiosa necesidad del autocuidado y el hacer comunidad.

Sí, aunque las noticias han sugerido la posibilidad de que Valeria estaba vinculada sentimentalmente con el crimen -lo que no es justificante para su homicidio-, si podemos ver que estamos en momentos en donde tenemos que ser extremadamente cuidadosos con la gente que nos rodea, a quién permitimos acercarse a nuestro círculo, hacer caso al Espíritu Santo o a nuestra intuición, así como platicar y fomentar medidas de seguridad entre familiares y vecinos, no está de sobra y más bien, la situación lo exige ¿no crees?

POR JOSÉ LUIS AYOUB

COLABORADOR

contacto@joseluisayoub.com

@jlayoub

