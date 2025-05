Bienvenido, Señor Embajador

El pasado 15 de mayo arribó a México el nuevo Embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, después de haber protestado ante el Senado Norteamericano, y seguramente transitó por el beneplácito que México debe otorgar de acuerdo con el protocolo diplomático. Vale la pena recordarle nuestra tradición en Derecho Internacional que constituye uno de los principales legados históricos, culturales, y jurídicos, del que nos enorgullecemos los mexicanos.

En efecto, la política internacional de México no corresponde a una decisión sexenal si no a una Política de Estado, fincada en la propia Constitución de la República que establece sus lineamientos en el Artículo 89 Fracción X, donde se plasma como obligatoria la No Intervención, la Autodeterminación de los Pueblos, la Solución Pacífica de los Conflictos y otros principios más.

Nuestra historia desde siempre ha permitido que México sea un defensor de las causas más sentidas de la humanidad; basta recordar a Don Isidro Fabela en la Sociedad de las Naciones denunciando la invasión del fascismo italiano en Abisinia; o la gallarda actitud del cónsul mexicano en Marsella, Don Gilberto Bosques, que salvó la vida de miles de republicanos españoles perseguidos por el franquismo y auspiciado por el General Lázaro Cárdenas; nadie olvidará la actitud de México frente al aislamiento y expulsión de Cuba de la OEA cuando Sánchez Gavito, y Manuel Tello se negaron a la ruptura de relaciones en el mandato de López Mateos; la presencia de Gonzalo Martínez Corbalá en el Gobierno de Echeverría defendiendo y amparando a miles de chilenos ante la represión que promovió Augusto Pinochet; el propio García Robles fue nominado premio Nobel de la Paz, Canciller en el gobierno Echeverrista, y muchas páginas brillantes en defensa de la soberanía de los pueblos.

Actualmente el tema más grave que enfrenta la Nación es sin duda, el de la inseguridad y la lucha contra el crimen organizado. Este gobierno ha tomado una actitud diferente que se refleja en los resultados de destrucción de laboratorios y aprehensión de criminales de los que informa Omar García Harfuch.

Sin embargo, falta mucho, aun no se han resuelto temas recientes como la corrupción por compra de medicamentos en BIRMEX, o el monstruoso entramado del llamado huachicol fiscal; todavía no se ha perseguido, ni encausado penalmente a funcionarios y empresarios que seguramente están detrás de estos eventos.

El perfil del nuevo Embajador puede ser útil si se respeta nuestra soberanía y se coopera en este enfrentamiento que por distintas razones perjudican a México y a Estados Unidos.

Por otro lado México sigue en acecho, no solo en el aspecto comercial y arancelario si no también en la cancelación de visas, el refugio a Narco familias y la sobrevigilancia de buques de guerra y aviones espías y la iniciativa de gravar remesas de manera ilegal pues se trata de una doble tributación.

Necesitamos certidumbre en las relaciones con Estados Unidos, definiciones respecto a nuestra alianza estratégica comercial y militar, y respeto a nuestras Instituciones.

Estas reflexiones las manifesté hace unos días en el marco de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística al entregar la medalla Benito Juárez al Licenciado Roberto Canseco Encargado de Negocios en Ecuador, donde también fue homenajeada la Subsecretaria Raquel Serur por el Licenciado Hugo Castro, ambos defendieron con honor nuestra Embajada en Quito. Hoy también le recuerdo al nuevo Embajador Estadounidense con todo respeto al hermano pueblo de El Salvador, que no es lo mismo México que El Salvador, ni Claudia Sheinbaum que Nayib Bukele.

POR ALFREDO RÍOS CAMARENA

CATEDRÁTICO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNAM

PRESIDENTE DEL FRENTE UNIVERSITARIO LATINOAMERICANO (1958-1962)

VICEPRESIDENTE DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA

MAAZ