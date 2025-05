Mayo, mes de Europa: Unidad en tiempos de incertidumbre

Cada mes de mayo Europa celebra su proyecto más ambicioso: la Unión Europea. Este año es especial ya que coincide con el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial y los 75 años de la histórica Declaración Schuman, germen de la integración europea que dio paso a una era sin precedentes de prosperidad, paz, democracia, solidaridad y cooperación en Europa.

Este 2025, la conmemoración no puede ignorar el contexto geopolítico que marca el presente: la guerra en Ucrania, la incertidumbre económica y el auge de fuerzas que cuestionan los valores democráticos en el continente.

El Día de Europa, el 9 de mayo, conmemora el deseo de paz tras los horrores de la Segunda Guerra Mundial.

Desde entonces, el proyecto europeo ha crecido de forma extraordinaria. Hoy son 27 los países miembros, con más de 450 millones de ciudadanos. La Unión Europea ha ampliado sus competencias en múltiples ámbitos: economía, medioambiente, educación, derechos humanos, seguridad, justicia y más. Y lo ha hecho sobre la base de principios compartidos: la democracia, el estado de derecho, la solidaridad y el respeto a la diversidad.

Gracias a la Unión Europea, millones de personas han podido estudiar, trabajar o vivir en otros países sin barreras, las economías están integradas, facilitando el comercio y la inversión, Europa tiene una voz común y ha sido capaz de impulsar políticas conjuntas ante desafíos globales, como el cambio climático o la transformación digital.

Lo verdaderamente revolucionario de la Unión Europea es que ha logrado transformar siglos de confrontación en décadas de cooperación pacífica. No hay precedentes de algo así en la historia del mundo. Pero la importancia de la Unión Europea no se limita a su papel interno, también es un actor global que promueve la cooperación con socios estratégicos alrededor del mundo, entre ellos, América Latina y, en particular, México.

Las relaciones entre la Unión Europea y México han alcanzado un nivel de madurez significativo. El Acuerdo Global modernizado, cuyas negociaciones finalizaron en enero pasado, busca fortalecer los lazos comerciales, políticos y de cooperación en temas como derechos humanos, sostenibilidad y transición energética. En un contexto internacional incierto, estas alianzas basadas en valores comunes son más necesarias que nunca.

México y la Unión Europea comparten una visión multilateral del mundo, una defensa del derecho internacional y un compromiso con la agenda climática.

Además, la relación va más allá de los gobiernos: miles de estudiantes mexicanos han participado en programas como Erasmus+, y numerosas empresas europeas generan empleo e inversión en territorio mexicano. Esta interacción constante enriquece a ambos lados del Atlántico.

Mayo no debe ser solo un mes de celebraciones simbólicas. Es una oportunidad para reflexionar sobre lo que significa formar parte y estar vinculado a un proyecto como la Unión Europea: una unión que representa una apuesta por el diálogo frente al conflicto, por la cooperación frente al aislamiento y por la dignidad humana frente a la violencia.

Hoy más que nunca Europa necesita ser consciente de su papel, dentro y fuera de sus fronteras y países como México, que comparten valores fundamentales, son aliados esenciales para construir un orden internacional más justo, sostenible y humano.

POR MÓNICA LABORDA SÁNCHEZ

Doctora en Relaciones Internacionales e Integración Europea

MAAZ