En marcha el voto anticipado en la elección judicial

El proceso electoral extraordinario por el cual la ciudadanía podrá elegir a través de su voto a diversas personas que conformarán el Poder Judicial Federal, ha sido un ejercicio muy polémico que ha enfrentado desde diversos pronunciamientos a favor y en contra, pasando por manifestaciones de diversa índole, hasta múltiples demandas presentadas ante distintas autoridades jurisdiccionales.

Esto se ha traducido en una polarización sobre si esta elección judicial cumplirá los objetivos planteados entre los que destacan, que el Poder Judicial sea más eficiente, cercano a la gente y que las resoluciones que emita sean expedidas plenamente conforme a Derecho y en oportunidades óptimas.

Bajo este contexto, la autoridad electoral nacional, el INE, responsable de la organización y desarrollo de este proceso electivo ha tenido que caminar a marchas forzadas, y con múltiples dificultades para llevar a buen puerto esta elección tomando Acuerdos que han rencauzado las imprecisiones que el Legislador omitió en la reforma judicial y determinando acciones que han recibido fuertes críticas, como la no instrumentación del voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero en esta elección por falta de tiempo para su correcta implementación.

No obstante, el INE ha establecido otros Acuerdos que, independientemente si se esta o no de acuerdo con la elección judicial, son dignos de destacar. Un proyecto importante que el INE ha venido realizando desde el proceso electoral 2020-2021 es el denominado “Voto Anticipado”, el cual consiste en garantizar el derecho a votar de las y los ciudadanos que, por alguna limitación física o por discapacidad, no puedan acudir a emitir su voto el día de la jornada electoral de manera presencial en la casilla que corresponda a su domicilio.

Para esta elección judicial el INE facilitó que la ciudadanía en este supuesto, así como para las personas cuidadoras primarias de este importante segmento de la población realizar el trámite de la obtención de su Credencial para Votar en su domicilio.

Por su parte, el Registro Federal de Electores del INE conformó el listado nominal correspondiente en que quedaron registradas un total de 5 mil 555 personas con posibilidades de votar en este ejercicio electoral judicial.

Consecuentemente, el INE, desde el pasado 12 de mayo y hasta el próximo 21 del mismo mes, personal del INE estará visitando a las personas con alguna discapacidad, así como a las personas cuidadoras primarias inscritas en dicho listado nominal para que emitan su Voto Anticipado desde su domicilio por los cargos cuyo ámbito de elección corresponden a todo el territorio nacional, es decir, las personas candidatas a ministras o ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; las magistradas y magistrados de la Sala Superior y de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como por magistradas y magistrados del que será el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.

Los votos que sean emitidos por esta modalidad de Voto Anticipado serán resguardados por el INE y serán contabilizados a partir de la conclusión de la jornada electoral de este primero de junio en las sedes de los Consejos Distritales del INE que corresponda.

El Voto Anticipado es un ejercicio que potencia los derechos políticos y electorales de la ciudadanía; es un mecanismo incluyente y en el que, sería importante analizar en su oportunidad la viabilidad de que la ciudadanía puedan contar con una opción más de votación: el voto por internet, lo que podría facilitar el ejercicio del voto e incentivar la participación ciudadana.

POR FERNANDO DÍAZ NARANJO

COLABORADOR

MAAZ