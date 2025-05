Roma Open: Italia vibra con Sinner, Musetti y Paolini rumbo a las finales

Nos adentramos en la recta final del Masters 1000 de Roma. Lo mejor de lo mejor está en la pista de polvo de ladrillo y este jueves se definen los dos semifinalistas restantes para completar la lista de los cuatro mejores del torneo. El Foro Itálico vibra en serio, y qué mejor manera de hacer explotar la capital italiana que con dos posibles representantes locales en la final, tanto en la rama varonil como en la femenil. ¡Qué locura sería!



En la rama varonil ya hay un cruce definido para la etapa de semifinales: el español Carlos Alcaraz contra el italiano Lorenzo Musetti. Carlitos viene bien, da buenos partidos, aunque por momentos pierde la concentración, pero la manera en que eliminó a Jack Draper en cuartos de final (6-4, 6-4) seguramente le dará la confianza para enfrentar a Lolo Musetti, que anda muy bien este año. El choque más reciente entre ambos, curiosamente, fue el 13 de abril en la final del Masters 1000 de Montecarlo, donde el ibérico se alzó con el título. Veremos si Musetti cobra venganza en casa y con su gente. Será un duelo lindo en el Foro Itálico.



Este jueves se disputan los otros dos partidos restantes de cuartos de final. El primer choque será Hubert Hurkacz vs. Tommy Paul, y el otro juego es el de Jannik Sinner vs. Casper Ruud. Sin lugar a dudas, este último es el juego más atractivo. Ruud viene de ganar el Masters 1000 de Madrid y a Jannik se le nota fresco; parece que solo estuvo de vacaciones tres meses y, apenas llegó a la pista, volvió a tomar un gran nivel. El día de ayer, en su jornada libre, fue a visitar al Papa León XIV en el Vaticano y después asistió a la final de la Copa Italia entre AC Milan y Bolonia. Se le percibe con mucha confianza, pero tiene que entrar enfocado al partido, porque el noruego está jugando bien.



En la rama femenil, este jueves se disputan las dos semifinales. La primera será entre la italiana Jasmine Paolini y la estadounidense Payton Stearns. Paolini anda encendida; se le nota una motivación especial cada vez que juega, y es que busca levantar por primera vez el título en casa. Es clara favorita para llegar a la final.



Del otro lado, la china Zheng Qinwen enfrentará a la estadounidense Coco Gauff en lo que pinta para ser un juegazo. Zheng eliminó en cuartos de final a la número 1 del mundo, Aryna Sabalenka, de manera convincente: 6-4, 6-3. Mientras que Coco venció a Mirra Andreeva en un duelo muy apretado: 6-4, 7-6. Recordemos que Gauff jugó hace 12 días la final de Madrid; lamentablemente para ella, perdió ante Sabalenka.



Las semifinales varoniles serán este viernes 16 de mayo y la gran final, el domingo 18 de mayo. En el sector femenil, las semifinales son este jueves 15 de mayo y la final, el sábado 17 de mayo.



El ambiente en Roma es inmejorable. Podrían haber hasta tres representantes italianos en la final: Jasmine Paolini, Lorenzo Musetti y Jannik Sinner. Eso refleja el gran trabajo que el país de la bota ha realizado con los tenistas. No es casualidad que estos tres nombres estén en la parte alta del ranking mundial.



Estos juegos son de pronóstico reservado, pero si tuviera que dar una predicción sería que los reinantes serían Paolini en la WTA y Sinner en la ATP, lo que sería un resultado histórico en el Foro Itálico.



Como siempre, cada torneo tiene su toque especial, pero lo que se está viviendo en Roma es distinto. Se está jugando lindo y todo el enfoque de los tenistas está en llegar a punto para el Grand Slam de Roland Garros.



POR MARIANO TORRES

COLABORADOR

@MARIANOTORRESH

EEZ