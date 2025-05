Morena y los Yunes

Mientras por un lado los personajes del régimen ensalzan la elección judicial como un proceso ejemplar para “librar” al pueblo de vicios y corrupción, en la misma jornada electoral Morena consolida su alianza con quienes hasta hace poco consideraban el símbolo de los lastres del pasado.

Vemos en las elecciones de Veracruz y de Durango muestras extremas de un pragmatismo que mágicamente hizo olvidar al partido oficialista el pasado sus consignas para abrazar a sus antiguos rivales. Sí, Morena se convirtió en la puerta de entrada al poder de los mismos a quienes dijo que expulsaría para siempre del mismo poder.

Ejemplos hay bastantes, pero me detendré en uno solo que retrata de cuerpo entero al régimen y su interés por consolidar un nuevo partido de Estado, echando mano de los viejos partidos: los Yunes en Veracruz.

Queda claro en aquella entidad federativa que varios integrantes de la familia Yunes se adhirieron a Morena en una transacción al más puro estilo de la vieja política: el voto que consolidaría una mayoría calificada artificial en el Senado a cambio de impunidad y nuevos espacios de poder.

El estilo 4T puro y duro. A cambio de aportar ventajas en elecciones, el régimen asegura oportunidades a quienes dijo que perseguiría.

¿Cuántos pactos de poder seguirán y harán palidecer a quienes pidieron votos jurando y perjurando que eran “diferentes”?

El episodio Yunes en el Senado, donde el régimen exhibió su pacto de impunidad en tiempos modernos, también es la muestra más clara de que en los tiempos actuales nadie puede decirse sorprendido: al ver compartiendo la misma mesa a quienes incluso llamaron loco al líder Moral de Morena.

Ese es el pacto de poder que reconoce el régimen, totalmente lejos de cualquier principio moral, de esos que tanto pregonaron antes de llegar al poder. Hoy la moral se pliega ante los intereses electorales, y nadie puede llamarse a sorpresa.

Pero no nos engañemos, no es el punto final sino el de partida, en adelante el régimen no hará más que profundizar su distancia de los principios que una vez sostuvo, eso ocurre cuando el poder corrompe y desvía las miras.

Queda en la ciudadanía estar al pendiente y sostener la legalidad, luchar por ella, enfrentando incluso al poder que hoy quiere apoderarse de todo lo que una vez dijo que sería únicamente del pueblo.

Por eso, precisamente por eso, los naranjas decidimos no participar en la elección judicial. Es penoso que para conservar una franja de poder, Morena haya sido capaz de destruir la justicia de la Unión, porque de eso se trata, no de perfeccionar y procurar la justicia a las personas: es la captura de más poder por parte del régimen.

Hay que hacer referencia a nombres, a personas, porque así será más claro el proceso de distanciamiento del Morena de los principios que una vez defendió.

Por eso tantas personas en Veracruz que de verdad creyeron en lo que se les ofreció desde Morena hoy seguramente ven la incorporación de los Yunes como un sinsentido, hay que razonar y explicar: de esa integridad son los principios guindas.

POR IVONNE ORTEGA

@IvonneOP

Coordinadora de los diputados de MC

MAAZ