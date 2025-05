Gobernar a la IA

Imagina ser una joven universitaria en México. Tienes sueños, metas, y te esfuerzas cada día por alcanzarlos. Un día, despiertas con una pesadilla que no ocurrió, pero te daña: alguien ha manipulado tu imagen usando Inteligencia Artificial (IA) para crear contenido sexual falso y difundirlo en Internet. No eres tú, pero eso no importa. Tu dignidad ha sido vulnerada y lo más grave, no hay una ley que te proteja.

Lamentablemente, no es un caso aislado, ni el único tipo de ilícitos que hoy facilita una tecnología cuyas velocidades de desarrollo e implementacio´n son mucho más altas que la capacidad humana de acuerdos para implementar respuestas, pues sus efectos trascienden fronteras y se actualizan y materializan de forma inmediata.

Así, mientras imágenes falsas recorren Internet, nuestro sistema legal se queda corto y expectante: sin herramientas claras ni marcos jurídicos actualizados para detener los abusos y frenar la impunidad.

La UNESCO ha sido clara al señalar que “a una inteligencia artificial sin bases éticas, sí hay que tenerle miedo”. La organización destaca los riesgos inherentes de la IA, como los sesgos de discriminación, la desinformación y la invasión de la privacidad, y subraya la necesidad de establecer marcos éticos de gobernanza para mitigar esos peligros.

Por su parte, la OCDE ha enfatizado la importancia de una regulación que equilibre la innovación con la protección de los derechos humanos. La organización insta a los países a adoptar enfoques que promuevan la confianza pública en la IA y aseguren su desarrollo responsable.

La inteligencia artificial ya forma parte de nuestra vida cotidiana y su influencia continuará creciendo. México no puede permitirse quedar atrás en la regulación de esta tecnología. Es imperativo que el país desarrolle una estrategia nacional de la IA alineada con los estándares internacionales, que proteja los derechos humanos y promueva la innovación responsable.

El Centro-i para la sociedad del futuro, publicó recientemente una serie de recomendaciones para construir en México la gobernanza de la IA, entre las que destacan asignar nuevas facultades a autoridades existentes

y crear mecanismos formales de colaboracio´n, entre ellas: establecer una instancia coordinadora desde la Presidencia de la República, que unifique criterios y políticas públicas en torno al tema; crear un marco legal a´gil y flexible, que pueda adaptarse al ritmo vertiginoso de esta tecnología, así como promover una ley que defina esta arquitectura institucional y garantice principios éticos inspirados, por ejemplo, en la Recomendación de la UNESCO sobre la Ética de la IA.

En México, los riesgos y desafíos a los que el Estado mexicano debe responder, ya tienen rostro. Además de los deepfakes sexuales, se han documentado casos de extorsión donde delincuentes usan IA para generar videos falsos de migrantes desaparecidos y exigir rescates a sus familias.

Historias de víctimas que son advertencias: sin regulación, la IA nos deja expuestos y desprotegidos frente a nuevas formas de violencia y manipulación. Regular este avance tecnológico, es una urgencia moral, legal y social. Como dijo Gabriela Ramos, candidata de México a encabezar la UNESCO, hace unos días en la UNAM: el reto no es gobernar con IA, sino gobernar a la IA.

PAL