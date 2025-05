Frenesí neoyorkino

El Madison Square Garden es, quizá, el único sitio en Nueva York donde los habitantes de la meca del capitalismo pueden convivir sin necesidad de competir por su supervivencia. Ahí, en ese gigantesco recinto, los neoyorquinos parecen olvidar el vértigo urbano, la jungla de concreto y la presión laboral que los rodea para unirse en favor de un equipo de baloncesto

que, más que conquistar el éxito, suele simplemente acariciarlo.

Sin embargo, 2025 pinta distinto tanto para los fanáticos de los Knicks que mueren por la camiseta como para los jugadores que conforman al equipo neoyorquino hoy en día.

Para sorpresa de muchos, el pasado lunes 12 de mayo, los New York Knicks se afirmaron como serios contendientes al título, tras ganar el cuarto partido de la serie contra los actuales campeones de la NBA: los Boston Celtics.

Esta última victoria no sólo sirvió para establecer una ventaja considerable sobre el rival, sino también para desahogar la nostalgia de una ciudad que sobrevive rememorando glorias pasadas.

Ahora bien, ¿exactamente qué tiene esta versión de los Knicks que lo ha convertido en un equipo de campeonato hecho y derecho? La temporada pasada, por ejemplo, el equipo de Nueva York registró la menor cantidad de puntos marcados desde la banca.

Durante todo el año anterior, los suplentes de los Knicks fueron incapaces de equiparar la intensidad de titulares acostumbrados a jugarse la vida en la cancha con el mismo ritmo frenético de la ciudad que representan.

No obstante, la directiva de los Knicks no tardó en encontrar soluciones una vez identificado el problema.

Durante el año pasado, por ejemplo, el fichaje de Karl-Anthony Towns no sólo mejoró una defensiva neoyorquina ya de por sí sedimentada, sino que amplió las opciones ofensivas en la pintura.

A su vez, la llegada de Mikal Bridges y Cameron Payne a La Gran Manzana terminó por robustecer significativamente una banca que carecía de ese sacrificio deportivo que tanto exige el

neoyorquino promedio.

Hoy en día, con las finales en el horizonte y un Jalen Brunson inspirado en su liderazgo, la fanaticada de los Knicks por fin encuentra razones para soñar y motivos para atiborrar el Madison Square Garden de nuevo.

Sin embargo, debemos recordar que el cuerpo del atleta no siempre aguanta a las exigencias y expectativas de la pasión desenfrenada. Por ahora, sólo queda esperar si el espíritu competitivo de estos New York Knicks será suficiente para hacer historia y conducirlos a su primera final en 26 años.

Yo, por un lado, sigo en espera de ver si el arrojo que los ha llevado tan lejos esta temporada no termina por agotarse para cuando lleguen a las últimas instancias del campeonato. Quién sabe. Quizá este no es el mismo caso, ni el mismo Jalen Brunson, ni los mismos New York Knicks que vimos desinflarse por pura pasión la temporada pasada.

POR TOMÁS LUJAMBIO

MAAZ