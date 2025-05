Ser madre, buscar y resistir

La celebración del Día de las Madres es algo especial en todo el mundo. Nos recuerda la lucha, la fuerza de las mujeres que maternamos con entereza y felicidad, es un día en el cual se conmemora a la vida misma. No obstante, en nuestro país, el 10 de mayo ha pasado a ser una fecha oscura para miles de madres que no tienen motivos para festejar su día, miles de madres que recorren todo el país en busca de su hijo o hija, miles de madres que se han convertido en luchadoras contra todo con tal de encontrar a sus seres amados. En este país, ser madre y buscar a un hijo desaparecido se ha convertido en un acto de resistencia.

Por este motivo miles de madres, padres, hermanos y miembros de decenas de colectivos marcharon de manera pacífica el sábado 10 de mayo -como se ha realizado desde 2011- en la XIII Marcha de la Dignidad Nacional Madres Buscando a sus Hijos, Hijas, Verdad y Justicia, en la capital del país, desde el Monumento a la Madre hasta el Ángel de la Independencia, pero también en todo el territorio nacional, exigiendo una respuesta a las autoridades federales y locales, respectivamente. “Nada que festejar”, “10 de mayo no es de fiesta, es de lucha y de protesta” y “¿Dónde están? ¿dónde están?, ¿nuestros hijos, dónde están?” consignaron las y los manifestantes para que resonara en todo México.

Las madres buscadoras no solo enfrentan el dolor más profundo que puede vivir una persona, sino que también se levantan cada día con la esperanza de encontrar, con vida o con verdad, a quienes la violencia les arrebató. Ellas no claudican, no descansan, no se rinden. Han aprendido a ser investigadoras, abogadas, antropólogas, comunicadoras, defensoras de derechos humanos y han hecho de la búsqueda su forma de amor más feroz. Detrás de cada nombre en una pancarta, hay una historia que merece ser contada. Detrás de cada grito en una marcha, hay una promesa que no se olvida: “Hasta encontrarles”. Por eso, este 10 de mayo también es un llamado a la empatía colectiva. No podemos mirar hacia otro lado. No podemos permitir que la costumbre nos vuelva indiferentes ante tanto dolor.

Si bien existen avances por parte de las autoridades, como la Estrategia de la Ciudad de México para la Búsqueda y Localización de Personas 2025-2030, la cual tiene como elemento esencial a las personas buscadoras como agente de cambio, sus saberes colectivos para lograr terminar con esta terrible crisis de desaparecidos, aún resulta insuficiente. Las cifras lo muestran -más de 127 mil personas desaparecidas y otras miles encontradas sin vida-, las madres lo lloran día a día y las ciudades les reclaman con sus millones de fichas pegadas por las calles.

Así, en México vivimos otro Día de las Madres envuelto en dolor. Es urgente dignificar la labor de las madres buscadoras, escucharlas, protegerlas y reconocer en ellas una brújula moral que nos recuerda lo que vale la vida. La justicia no puede seguir siendo una promesa lejana. El país les debe mucho y la sociedad entera tiene una deuda de memoria, de acompañamiento y de respeto. Este Día de las Madres no se celebra con flores, sino con abrazos solidarios, con pasos firmes en las calles, con la voz en alto y con el corazón dispuesto a no olvidar. Porque su lucha es también la nuestra.

POR ADRIANA SARUR

COLABORADORA

@ASARUR

MAAZ