No salgas a votar si vives en…

Con el bienestar del pueblo bueno como prioridad, el INE, que ya forma parte de nuestro movimiento, anunció que, en la elección del 1 de junio, no instalará casillas en aquellos lugares donde no haya seguridad. Al Doctor Patán le parece una decisión irreprochable. O sea, la democracia popular, la soberanía judicial y todo eso resultan, evidentemente, prioritarios, pero nada puede anteponerse a la seguridad del pueblo bueno.

Lo anterior viene a cuento porque esta columna, que no es más que un ejercicio humilde al servicio del cuatrotransformacionismo, tiene como objetivo evitarle a algunos de sus muy abundantes lectores la molestia de salir a buscar una casilla inútilmente dentro de dos semanas. (Lo de “abundantes” lo digo sin ninguna vanidad. Como el Ex Quinto Presidente Más Popular del Mundo –EQPMPDM–, ya no me pertenezco, soy uno con el pueblo, y esta columna es en consecuencia de todos, que somos, naturalmente, muchos). ¿A qué lectores, concretamente? Bueno… A los sinaloenses, para empezar. Incomprensiblemente, las buenas vibras que dejó el EQPMPDM en Badiraguato no terminaron de erradicar la violencia en ese estado prodigioso, tan musical y alegre, y cuesta imaginar que van a instalar urnas entre el fuego cruzado o los tráileres incendiados. Mejor no pierdan su tiempo, paisanos de por allá.

Tampoco parece buena idea buscar casillas en Tabasco, el éden de Adán, que al parecer está asimismo en un periodo de ajuste luego de la gobernatura del galán otoñal de nuestro movimiento. Ni en Chiapas, salvo, claro, que por alguna razón hayan instalado una representación del INE en La Chingada, cosa que por otro lado tendría sentido. Tampoco parece sensato tratar de votar en Guerrero, particularmente en Acapulco, donde ametrallan al transporte público, que se mueve mucho y por lo tanto convierte a toda la ciudad en un blanco potencial. Ni en Puebla, como hemos visto a últimas fechas. Ya ven que hasta a Los Ángeles Azules les robaron el equipo en un retén falso. Ni en Guanajuato, claro. Ni en Tamaulipas. Mejor, tampoco en Morelos. Ah, ni en Jalisco. Ni en Michoacán. Incluso ya ni en Yucatán, no vaya a ser.

Como San Pedro Garza, que creo que es razonablemente pacífico, no es muy propenso a votar por las iniciativas de nuestro movimiento, dirán que esta va a ser entonces una elección básicamente chilanga. Más o menos. O sea, sí, pero tampoco hay que dar nada por hecho en el Viaducto, donde ya ven que asaltan, ni en Iztapalapa, ni en la Gustavo A. Madero completa, ni en las partes no turísticas del Centro Histórico, ni en algunas de las turísticas. Ahora bien: los vecinos de San Ángel, la Roma, la parte bonita de Coyoacán y la Condesa no tienen pretextos. Tienen que cumplir como pueblo bueno. Cosa que nos da mucha tranquilidad, porque siempre votan en favor de la 4T.

POR JULIO PATÁN

COLABORADOR

@JULIOPATAN09

EEZ