La transformación de saber decir “Basta”

No es la primera vez que Estados Unidos intenta someter a México a decisiones unilaterales disfrazadas de preocupaciones técnicas. Y seguramente no será la última. Pero hoy, frente al cierre temporal de su frontera a la importación de ganado mexicano, lo que vuelve a quedar claro es que en nuestro país corren otros vientos: aquí ya no gobierna la sumisión ni el entreguismo que durante tantos años imperó. Aquí gobierna una mujer con dignidad, firmeza y una visión clara de lo que significa la soberanía nacional desde los múltiples ámbitos que la conforman.

El gobierno estadounidense ha decidido de manera unilateral suspender por 15 días la importación de ganado mexicano con el pretexto de revisar la estrategia sanitaria contra el gusano barrenador. Es un argumento bastante endeble, sobre todo porque no corresponde con el trabajo que México ha hecho para prevenir y contener cualquier posible brote. Pero además, esta decisión se toma en pleno arranque del calendario electoral en Estados Unidos, donde los discursos contra México se han convertido en moneda corriente de algunos sectores que buscan réditos políticos a costa de nuestra relación bilateral.

Desde Morena lo decimos con todas sus letras: no vamos a permitir que se utilice a México como botín de campañas políticas extranjeras. No lo aceptamos ni lo aceptaremos jamás. Por ello nos sumamos con absoluta convicción a cada palabra de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo: “México se respeta”. Esa frase, que se dijo en la Mañanera del Pueblo con la entereza de un país que ha resistido adversidades y hoy se erige con frente en alto, no es solo una declaración de principios sino un mandato histórico, ético y político para todos los que formamos parte de esta transformación.

Porque gobernar con soberanía no es cerrar las puertas al diálogo. Al contrario: es saber mantenerse con dignidad en la mesa de negociación exponiendo los no-negociables y buscando soluciones coordinadas. Y eso es justo lo que ha hecho nuestro gobierno. Desde que se recibió la alerta sanitaria por parte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), encabezada por Julio Berdegué, actuó con responsabilidad, apertura y transparencia. No solo se atendió de forma inmediata la alerta, sino que se mantuvo la coordinación con los gobiernos estatales, el Senasica y las asociaciones ganaderas de todo el país.

Además, Berdegué ha sostenido una comunicación directa con su homóloga estadounidense para resolver este tema con celeridad y responsabilidad técnica. En lugar de cerrar fronteras o lanzar acusaciones infundadas, lo que hemos hecho es ofrecer cooperación, mostrar resultados y demostrar, con hechos, que el control sanitario en México sí está garantizado.

Esta es la nueva cara de México ante el mundo: un país profesional en sus tareas pero también firme y soberano. Porque aquí no se permite el chantaje ni mucho menos el uso electoral de nuestras exportaciones o decisiones internas.

Y que quede claro: esta no es una defensa que se limita al ámbito agropecuario. Esta es una postura de Estado sobre todo lo que implica la soberanía nacional. Porque cada vez que se atenta contra la dignidad de México, se atenta contra todas y todos los que creemos que nuestra nación tiene derecho a ser respetada, sin importar quién esté en campaña al otro lado de la frontera.

En Morena, respaldamos cada palabra, cada acción y cada decisión de nuestra Presidenta. Lo hacemos no solo porque compartimos su visión, sino porque estamos convencidas de que Claudia Sheinbaum Pardo representa hoy el mejor momento de nuestra historia: una combinación de inteligencia, ética y valentía para defender al pueblo de México en todos los frentes.

El cierre de la frontera es temporal pero el mensaje de fondo tiene que ser permanente: México no es patio trasero de nadie ni se presta para quienes buscan sacar ventaja electoral de presionarlo. México es un país libre, soberano y digno. Y hoy, esa dignidad se defiende con firmeza desde Palacio Nacional y se construye desde abajo por millones de mexicanas y mexicanos que ya no aceptan humillaciones ni imposiciones. Vivimos una transformación que no solo es económica, política o social, sino también simbólica: la de un país que ha recuperado el derecho a decir “no”, a decir “basta” y a decir con voz firme y clara: México se respeta.

Camila Martínez Gutiérrez

Secretaria de Comunicación, Difusión y Propaganda de Morena

@SoyCamMartinez

