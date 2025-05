Juntos podemos construir mejores leyes

En Acción Nacional entendemos que nuestro papel como oposición, no es oponernos en contra de todo lo que haga el oficialismo, sino que al mismo tiempo de denunciar lo que atente a los derechos ciudadanos conquistados, y servir de dique de contención a las acciones autoritarias y de retroceso democrático, debemos contribuir unidos con la ciudadanía a la construcción de mecanismos que ayuden a mejorar la calidad de vida y fortalecer la democracia.

Así como nos manifestamos en contra de la iniciativa de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión enviada por el Ejecutivo, y logramos con la sociedad civil pausar la votación en el pleno del Senado, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, iniciamos en el grupo parlamentario de Acción Nacional un ejercicio fundamental para el presente y futuro del país, una serie de foros para construir juntos mejores leyes. Desde Acción Nacional lo decimos con claridad: no permitiremos que el gobierno federal imponga una visión autoritaria y centralista sobre el ecosistema de telecomunicaciones en México. Unidos y levantando la voz, podemos frenar las imposiciones del oficialismo.

Las telecomunicaciones no son un asunto técnico ni lejano. Atraviesan la vida diaria de millones de familias mexicanas. Si hay buena conectividad, hay mejor educación, más oportunidades económicas, acceso a la salud, fortalecimiento del tejido social, y, sobre todo, una ciudadanía más informada. Por eso, desde el PAN creemos que toda reforma en la materia debe tener como eje el respeto a los derechos humanos, el acceso equitativo a servicios y, por supuesto, la protección irrestricta a la libertad de expresión.

El oficialismo, sin embargo, ha emprendido un camino peligroso. La desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) —organismo autónomo que ha demostrado capacidad técnica, imparcialidad y compromiso con el desarrollo del sector— para crear una Agencia Digital bajo el control directo del Poder Ejecutivo, representa una regresión. Significa volver a los tiempos en que el gobierno decidía qué se podía transmitir, qué voces podían participar y quiénes eran silenciados. No lo vamos a permitir.

En este foro, convocado por la Comisión de Radio y Televisión que preside nuestro compañero diputado Miguel Ángel Monraz Ibarra, quedó claro que hay voluntad para construir. Académicos, expertos, comisionados del IFT, operadores de medios comunitarios, empresariales y sociales, todos coincidieron en algo: hay áreas de oportunidad para mejorar la ley, pero no a costa de destruir lo que funciona. No a costa de poner en riesgo la pluralidad informativa, la competencia o la certeza jurídica para quienes hoy invierten y generan empleo en este sector estratégico. El cual continuará el próximo día 14 de mayo, con la siguiente Agenda: mesa 6 “Encuentro por la transparencia y la pluralidad en las telecomunicaciones”; mesa 7 “Perspectivas universitarias sobre la propuesta de la ley de telecomunicaciones y radiodifusión”; mesa 8 “Mesa nacional de dialogo legislativo con los medios públicos”.

Lo que se plantea con esta reforma no es menor. Se busca entregar al gobierno el control de los contenidos, del espectro, de los permisos y de las licitaciones. Se pretende que los entes públicos compitan en condiciones desleales con los privados, sin licitación ni contraprestación. Esto rompe las reglas básicas del mercado, pero sobre todo, vulnera la confianza en un sistema que debe ser imparcial y accesible para todos, sin favoritismos ni sesgos ideológicos.

Los derechos de las audiencias deben estar en el centro del debate. Las y los mexicanos tienen derecho a contenidos de calidad, a la diversidad de voces, a decidir libremente qué consumen y qué rechazan. No se trata solo de defender al IFT como institución, sino de preservar un modelo donde las decisiones técnicas se toman con criterios técnicos y autónomos, no políticos. Donde las reglas se aplican a todos por igual. Donde el ciudadano puede confiar en que la información no está manipulada por intereses partidistas.

Desde Acción Nacional impulsamos una reforma que sí fortalezca el acceso, que permita mejores condiciones para operadores comunitarios e indígenas, que resuelva los vacíos legales frente a las estaciones ilegales, que reduzca el costo del espectro para beneficiar directamente al usuario. Pero esa reforma debe construirse con diálogo, no con imposiciones. Con transparencia, no con decretazos. Con visión de Estado, no con intereses de partido.

Hoy más que nunca, el país necesita unidad para defender la libertad de expresión, el derecho a la información y la soberanía tecnológica. Las telecomunicaciones no pueden ser rehenes de un gobierno que busca concentrar el poder en todos los frentes. Y desde el PAN alzamos la voz para decirlo fuerte: no vamos a permitirlo.

El México que queremos es uno donde las y los ciudadanos estén mejor conectados, mejor informados, y plenamente libres. Donde las decisiones se tomen pensando en el bien común, no en controlar el pensamiento. En Acción Nacional estamos listos para dar esa batalla, con argumentos, con propuestas y, sobre todo, con la fuerza de la gente que ya no quiere más imposiciones.

POR JORGE ROMERO HERRERA

PRESIDENTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

@JorgeRoHe

MAAZ