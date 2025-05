Quien cree que la comunicación política y la administración de la imagen son decisivas en una crisis gubernamental es porque se dedica a ese oficio…o porque no ha leído a Herodoto.

Los manuales de los expertos están llenos de fórmulas básicas, sencillas de entender. Después de su lectura dan ganas de postularse.

Pero todo es un espejismo, no logran entender la complejidad de los fenómenos sociales a los que se enfrenta un político. En una entrevista que le hicieron a José Mujica, ex presidente de Uruguay, le preguntaron, ante su modo austero de vivir, si era parte de una estrategia de marketing. No lo era, no en este caso. El periodista recibió una carcajada (sonora) como respuesta.

Un colega que cubrió una campaña electoral en México me contó que, uno de los candidatos a gobernador (al que siguió en sus recorridos), se untaba las manos con gel (antes de los tiempos pandémicos) después de estrechar las manos del pueblo. No sólo era un tema de higiene, externaba su repulsión a su equipo de confianza. Las sonrisas se desvanecían en cuanto desaparecía la gente.

Las apariencias sí engañan, su afabilidad le consiguió fotos y su sonrisa (aparte del dinero), le consiguió minutos en televisión. Azorín escribió en su libro El político que quien se dedica a esas tareas debe “desentenderse algún momento de esa corte de admiradores y amigos que le rodean; a su alrededor ellos han formado una atmósfera, una muralla que le impide ver en su normalidad, en su verdad, el pueblo o el país que visita”.

Pero regresemos a Mujica, quien a diferencia de otros ex jefes de Estado, no cobraba por sus charlas con universitarios. En la entrevista citada, el periodista escucha decir al ex preso político que le parecería una “barbaridad” cobrar por compartir su conocimiento.

Y era un personaje que conectaba con los jóvenes. Uno de ellos, mi hijo, quien vio más de 10 veces la película La noche de 12 años, en la que se cuenta sobre el tiempo que Mujica estuvo preso.

Cuando se presentó ese filme, Pepe Mujica señaló: “Nos tocó pelear con la locura, porque en ese tipo de prisión buscaron que quedáramos lelos. Y triunfamos: no quedamos lelos”.

POR DANIEL FRANCISCO

Subdirector de Gaceta UNAM

@dfmartinez74

