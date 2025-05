No lo vayan a envenenar, Presidente Zelensky

“Esperamos un completo y duradero cese al fuego, empezando mañana, para ofrecer las bases necesarias para la diplomacia. NO hay porqué prolongar las muertes. Estaré esperando a Putin en Turquía el jueves, personalmente. Y espero que en esta ocasión los rusos no busquen excusas”: Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania

Putin dijo que necesitaba dos semanas para tomar toda Ucrania. Van más de tres años de una invasión cruenta e innecesaria. Más de 420 mil personas asesinadas (¿hay otra forma de decirlo?), incluyendo soldados de ambos países (Uppsala ConflictData Program UCDP, diciembre 2024). Sin embargo, la guerra no termina. A veces pareciera que se está cada vez más lejos de ello.

Ahora, el último intento se da con la reunión que se tuvo este domingo en Kiev a la cual asistieron los jefes de estado Macron (Francia), Starmer (Reino Unido), Merz (Alemania) y Tusk (Polonia). Después de su reunión e informar a Trump, Zelensky ofreció una nueva tregua por 30 días, a la cual debe responder Putin. Todo parece indicar que no asistirá y que Zelensky ha encontrado la forma de evidenciar la falsedad de Putin.

Pero en teoría, el presidente de Ucrania ha abierto -una vez más- una posibilidad de negociación en la que participe el mandatario ruso para establecer la paz entre ambas naciones.

Mismo con toda la presión, hasta ahora Zelensky ha logrado no doblarse ante Putin. Tampoco aceptó el maltrato de Trump y, con ello, ha puesto un hasta aquí al ego de ambos líderes mundiales. Todo con el afán de proteger los intereses de su país y mantener en alto el orgullo de sus compatriotas. Verdaderamente increíble.

Zelensky ha ofrecido innumerables formas para terminar con el conflicto, incluyendo su renuncia como presidente de Ucrania. En cada ocasión ha recibido por parte de Rusia burla o peticiones francamente inaceptables.

Los ucranianos no olvidan el “Holodomor” de 1932, impuesto por Josef Stalin, conocido también como el “genocidio ucraniano”. El tirano ruso mandó a la tumba a casi 12 millones de ucranianos por hambre. No se olvida tanta inquina, ni tanta crueldad. Se convierte también en una de las razones principales por las cuales los ucranianos no están permitiendo a Putin conseguir su deseo.

Zelensky también es uno de los líderes con más valor en la historia moderna. No buscó salir de su patria. Todos los días hay bombardeos, misiles y drones sobre Kiev. Tres años que los ucranianos soportan la destrucción masiva de su infraestructura y algo peor: Putin se ha empeñado en destruir infraestructura civil; esto es casas, departamentos, escuelas y hospitales, donde están civiles, personas que NO son soldados. Uno de los cánones que se supone ahora se respetan en la guerra es no atacar a los civiles.

Como escribí, se supone; porque la realidad es que Rusia está matando y destruyendo todo lo que puede.

Aun con todos los bombardeos, Zelensky se quedó en Kiev. Se ha reunido con diversos líderes (con Trump, dos veces) para buscar la mejor opción para su patria.

Ahora va a Turquía. Sabe que pone en riesgo su vida al encontrarse con Putin cara a cara. ¿Se presentará el ruso? Zelensky aceptó un cese total al fuego sin condiciones. Ya no puede ceder ni ofrecer más.

Si bien Turquía pertenece a la hoy en día muy golpeada (gracias a Trump) OTAN, lo cierto es que Erdogan, su presidente, es más cercano a Putin que a los ideales de Occidente. Los derechos humanos no son su prioridad. Basta recordar lo que pasó hace siete años con el periodista Khashoggi. El comunicador saudí entró caminando a la embajada de Arabia Saudita y ya no salió. No importó que trabajara en el Washington Post, ni que fuera periodista. Y estando en Turquía, en un país integrante de la OTAN, el gobierno no hizo nada para dar con los asesinos.

Con esos antecedentes, Zelensky va a Turquía para tratar de lograr la paz y espera que Putin respete la tregua. Antes, en otra ocasión que Trump dijo que se había logrado una tregua, Putin bombardeó Ucrania.

Pareciera que la diferencia es que ahora Trump sí está apoyando a Ucrania. Pero se sabe: ni Trump, ni Putin y tampoco Erdogan son de fiar.

POR VERÓNICA MALO

PAL