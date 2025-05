Ni rocas, ni bucaneros, ni amenazas

Jugando una pelota de plano para la lágrima, los Rockies de Colorado tomaron una de esas decisiones las cuales parecen lógicas, aunque se ve quizá como una aspirina para un enfermo muy grave.

Sí, Bud Black traía el nada honroso récord de siete ganados y 33 perdidos con el conjunto rocoso, un inicio para acomodar en las malas historias y en el nada agradable trajín para una franquicia ya con una presencia en Serie Mundial después de barrer a aquellos Diamantes de Arizona, en el 2007.

Si se fijan, van derechito a ser 20 años después y hoy los del estadio más alto (1,609 msnm) en las Grandes Ligas están en una etapa totalmente nebulosa, pues ya señalamos su penoso bajo nivel de juego, sin posibilidad de tener ídolos pues, para colmo, tienen lesionado a su carísimo Kris Bryant, por ahí también cuatro lanzadores de su roster de 40, entre ellos Austin Gomber.

Se quedará Bud Black con cuatro de sus 18 temporadas de marca ganadora, siendo su mejor calendario con aquellos Padres de San Diego en 2010 (90-72) y su mejor-mejor el 2018 con estos Rockies donde alcanzó el 91-72 por el desempate… nueve temporadas con cada divisa, casualmente.

Ahora la batuta en los rumbos de Colorado la tendrá un Ryan Spillborghs quien tuvo sus buenas etapas entre 2005 y 2012 con aquellos Yaquis de Ciudad Obregón de la Liga Mexicana del Pacífico, dejando buenas estampas en esos años incluso de tricampeonato en Cajeme.

Pero bueno, no es lo mismo el canto con jolgorio en el sur de Sonora que unos años después, con un equipo al cual tienes que sacar al diamante con todas las ganas de ir a por una victoria… aunque sepan que es lo improbable, casi prácticamente diario improbable. Menuda chamba para Spillborghs, suerte al ex de la tribu cajemense.

Ahora bien, siguiendo con el título, arrecian de nuevo las voces abiertamente críticas de lo que acontece con unos Piratas de Pittsburgh ya prácticamente hundidos (14-27 almomento) en el Standing de una División Central casi imposible con Chicago ahí y peor en una Liga Nacional durísima en cuanto a los contendientes.

Viene al caso tanto cuestionamiento cuando tienen a un pitcher joven como el diestro Paul Skenes con todo el futuro de posibles éxitos, luchando para que le hagan míseras dos carreritas y a ver si logra ganar sus juegos. Ok, ya no es solamente en victorias (W) lo que se fijan actualmente los demás buscadores, pero tampoco es ninguna motivación y esto añade al clima donde hasta de broma dicen que se lo llevan o los Dodgers o los Mets, ya no sabemos si es guasa con estos resultados.

Penosísimo lo de las amenazas de muerte para él y para su familia en el caso del lanzador Lance McCullers Jr., campeón con su siempre equipo los Astros de Houston en 2017 y a quienes les dio un temporadón en 2021: tiene una mala salida -regresando desde 2022 a la actividad- y recibe espantosos mensajes… de verdad, algo horrible, NO DEBE SUCEDER; el beisbol es un gran deporte.

POR ALEJANDRO AGUERREBERE

COLABORADOR

EEZ