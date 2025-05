Marina del Pilar y la CONAGO, ¿preocupados?

Esta semana inició con sorpresas desde Estados Unidos y es que el Departamento de Estado decidió cancelar la visa de Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, y de su esposo, situación que hasta el momento no se ha aclarado, aunque quieran decir que se trata de trámites administrativos, habrá que estar atentos por si existiera alguna investigación en su contra desde Estados Unidos.

Por si acaso, algunos bancos norteamericanos en los que la gobernadora tenía cuentas bancarias, han decidido cancelarlas, cuestión que no es menor, tratándose de una gobernadora en México. No estamos hablando de alguien o de alguna empresa acusada de lavar dinero, son hechos que no se pueden minimizar.

Poco a poco, el gobierno de Estados Unidos empieza a formar sus propias investigaciones contra delincuentes y contra funcionarios que, en México, por complicidad, son protegidos y no molestados, sin importar quién sea, lo cual debe ser un mensaje para el gobierno mexicano que ya no puede ser omiso ante la delincuencia organizada o funcionarios corruptos. Ya pasó con Genaro García Luna o con Ismael “El Mayo” Zambada.

Sin duda, la preocupación de muchos funcionarios y ex funcionarios se incrementará en el momento que busquen cruzar a Estados Unidos, ante la incertidumbre si serán o no detenidos o si les será retirada la visa. Desafortunadamente para ellos, en esas investigaciones no existe cooperación con el gobierno de México y todas han sido sorpresivas, tal vez para no alertar y que haya fuga de información.

En lo comercial podrán ser países aliados, pero en el combate contra el crimen organizado, el gobierno de Estados Unidos tiene su propia agenda y tal vez no necesita al gobierno de México. El problema está en los que hoy son funcionarios: ¿cuántos integrantes de la CONAGO deberán estar preocupados? (Conferencia que, por cierto, preside Marina del Pilar) O, ¿cuántos presidentes municipales, como Gerardo Vargas de Ahome, Sinaloa, que hoy ha tenido que pedir licencia al cargo porque al parecer también es investigado en Estados Unidos?

¿Cuántos funcionarios o exfuncionarios formarán parte de una investigación en Estados Unidos? ¿Y cuántos de esos mismos están siendo investigados en nuestro país? Sería interesante comparar para ver si Estados Unidos le está haciendo la tarea al gobierno de México o si en realidad existe cooperación entre ambos países.

Por lo pronto, si eres o fuiste gobernador, tienes vacaciones próximas y te gustan los deportes extremos, puedes pensar en un destino como Estados Unidos, pero si tienes algo que esconder, mejor voltea al sur o a otro continente y busca otro destino.

POR JOSÉ ALFREDO CEJA RODRÍGUEZ

Académico Universidad Panamericana

@alfredocejar

EEZ