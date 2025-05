Gusano barrenador y la plaga de la incertidumbre

La suspensión de las exportaciones de ganado en pie desde México hacia Estados Unidos, anunciada el pasado 11 de mayo por el Departamento de Agricultura estadounidense, más que una medida sanitaria es un golpe quirúrgico al corazón económico del campo mexicano.

El detonante es el repunte del gusano barrenador del ganado en entidades del sur del país, está plaga se contagia a través de la larva de una mosca que invade tejidos vivos de los animales, causando heridas profundas, infecciones y, en muchos casos, la muerte del animal.

Su presencia activa una alarma sanitaria en cualquier país con producción ganadera, pues su erradicación requiere acciones rápidas, costosas y coordinadas.

El primer brote se detectó en noviembre de 2024 en el sureste mexicano, y ya entonces motivó un cierre temporal que costó millones a los ganaderos del norte, principalmente en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Durango.

El nuevo cierre refleja un juicio duro por parte de EE.UU. sobre la eficacia de las medidas implementadas por México.

De acuerdo con el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), México exportó mil 277 millones de cabezas de ganado en 2024, con un valor de mil 300 millones de dólares, consolidándose como el principal proveedor de ganado en pie para los corrales y mataderos del país vecino.

El cierre, por tanto, interrumpe un flujo esencial para ambos lados: EE.UU. enfrenta el inventario más bajo de ganado desde 1951, y México sufre restricciones por sequía y movilización sanitaria.

Para el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, el cierre de fronteras es una medida “temporal” de 15 días y unilateral, lo que ha encendido el debate sobre la forma y el fondo de la acción estadounidense.

Por su parte, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) ha advertido que solo Chihuahua y Sonora movilizaban más de cinco mil 700 cabezas diarias, lo que se traduce en una pérdida estimada de 11.4 millones de dólares diarios en divisas.

Desde Washington, la National Cattlemen’s Beef Association (NCBA) respaldó el cierre, advirtiendo que el gusano barrenador representa un riesgo inaceptable para su hato ganadero. Esto muestra un claro contraste: mientras en México se percibe como una sobrerreacción, en EE.UU. se interpreta como una decisión inevitable para garantizar la sanidad animal.

¿Y ahora qué? Las recomendaciones sobre la mesa

El GCMA no ha dudado en calificar la situación como crítica y ha presentado recomendaciones urgentes:

Reactivar la planta de producción de moscas estériles en Chiapas.

Enviar aviones para dispersión aérea desde Texas y Panamá.

Establecer un operativo de verificación del 100% del ganado en tránsito.

Convocar a una mesa técnica binacional con SADER, SENASICA, CNOG, AMEG y APHIS.

El CNA, por su parte, reconoce los esfuerzos del gobierno mexicano, pero considera innecesario cerrar los cruces donde ya operan protocolos certificados. Propone mayor inversión en vigilancia, certificación de puntos de cruce y combate al contrabando de ganado.

Este conflicto no solo afecta exportaciones. En regiones rurales, la ganadería es el motor económico y social. Si la suspensión se prolonga, podría derivar en desempleo, aumento en la migración y ruptura de cadenas de valor locales. Por si fuera poco, una presión prolongada sobre el mercado ganadero también puede influir en el precio de la carne en ambos países, con posibles repercusiones inflacionarias.

El gusano barrenador no entiende de aduanas ni de discursos. Cerrar la frontera no lo detendrá; sólo una estrategia técnica, binacional y ejecutiva podrá contenerlo. El sector agroalimentario de México ha demostrado capacidad técnica, organización y voluntad. Pero urge avanzar de las declaraciones al terreno operativo.

México no puede enfrentar esta crisis solo, y Estados Unidos no puede ignorar que su abasto también depende de la cooperación. El tiempo corre, y con cada día de cierre, se intensifica no solo el impacto económico, sino también el riesgo de descomposición social en el campo mexicano.

Hoy más que nunca, el llamado debe ser a la corresponsabilidad sanitaria, la transparencia operativa y la diplomacia técnica con visión de largo plazo. Porque si no se actúa con firmeza y unidad, la plaga no solo devorará ganado… también se llevará la confianza en una de las relaciones comerciales más importantes del continente.

POR MARIANA OTERO BRIZ

COLABORADORA

@Brizcocho

EEZ