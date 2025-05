Epitafio: La demolición del Poder Judicial

A pocos meses de concluir su mandato, López Obrador impulsó su caprichosa propuesta, una de las más peligrosas y regresivas para el Estado mexicano en tiempos recientes: la mal llamada “reforma al Poder Judicial”. Se trata de una reforma que, desde su concepción, tiene un carácter profundamente autoritario y destructivo, carente de visión institucional y ajeno a los principios democráticos que deben regir una República. No es más que el reflejo de un último capricho de un régimen populista que, incapaz de aceptar los límites que le impone la Constitución, demolió uno de los pilares esenciales del Estado de Derecho.

El rencor acumulado de López Obrador hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, cumpliendo su deber constitucional bloqueó diversas iniciativas contrarias al marco legal vigente, fue evidente durante todo su sexenio. Sin embargo, lo que parecía una amenaza retórica se materializó finalmente en una reforma constitucional que removió a los actuales ministros, porque así fue: no de inmediato, pero sí después de unos meses, con renuncias suspendidas y lo bizarro hecho ley. Rompió de raíz el equilibrio de poderes que sostenía nuestra joven y débil democracia. Como en toda su vida política, torció el lenguaje, usando la palabra “pueblo” y señalando un supuesto mandato popular, para dinamitar la independencia judicial, un principio consagrado en las constituciones de todas las naciones democráticas.

Esta reforma, carente de rigor técnico, de fundamento jurídico sólido y de una mínima planeación operativa, encontró cabida gracias a la mayoría legislativa de Morena y sus aliados. La presidenta, tal vez preocupada por la revocación de mandato en sus dos primeros años, optó por la sumisión en lugar de la reflexión crítica. Desde ese momento, las instituciones comenzaron una peligrosa fase de improvisación y simulación, pretendiendo conferir apariencia de orden a un proyecto que, en su esencia, es caótico, inviable e irresponsable. Hoy lo vemos claro, con los candidatos haciendo el ridículo en redes sociales: jueces y aspirantes convertidos en payasos porque no les quedó de otra. Eso es por lo que vota México.

Los riesgos son inmensos y actuales. La propuesta de elegir popularmente a jueces, magistrados y ministros, mediante listas saturadas de nombres acomodados por Morena, condenó al sistema judicial a la politización, la corrupción, la manipulación y, desde luego, el ridículo. En un país donde el crimen organizado tiene un poder de influencia significativo y donde el clientelismo político sigue vigente, la designación de los juzgadores el mes que viene es, simple y llanamente, entregar la justicia a los intereses más oscuros y perversos. Como advirtió oportunamente el jurista Roberto Gargarella, estamos frente a “una de las mayores tragedias institucionales de nuestro tiempo”.

No es ningún secreto que el desahuciado sistema judicial tenía deficiencias graves: corrupción, impunidad y lentitud son males que debían ser corregidos. Sin embargo, el hecho de que existan enormes fallas no justifica de ninguna manera su demolición sin antes haber diseñado soluciones reales y responsables. El populismo tiene la habilidad de hacer diagnósticos certeros, pero fracasa estrepitosamente en los remedios: diagnosticar un hospital enfermo para luego derribarlo a mazazos no es un acto de sanación, sino de barbarie.

Lejos de democratizar el acceso a la justicia, esta reforma sometió el sistema a intereses políticos, sustituyó la imparcialidad por el favoritismo y la aplicación del derecho por la voluntad popular manipulada. Los jueces, en lugar de ser guardianes de los derechos fundamentales, ahora sólo defenderán los derechos humanos que les ordenen los poderes fácticos o políticos que financien o controlen sus elecciones. La justicia dejará de ser un contrapeso al poder y se convertirá en su brazo ejecutor, persiguiendo disidentes y protegiendo a aliados. Y si no se llegan a someter o una crisis ética los obliga a cumplir con la ley, para eso está el Tribunal de Disciplina Judicial: para procesarlos. Es tan burdo, tan grotesco, que parece mentira, pero es muy real lo que se viene encima de México.

El verdadero objetivo nunca fue mejorar la impartición de justicia, sino facilitar el control político y la represión de cualquier oposición. En nombre de los pobres, más pobres acabarán injustamente encarcelados; en nombre de la democracia, México fue empujado hacia un autoritarismo disfrazado de participación popular.

La consecuencia será devastadora, eso ya no es novedad: la inseguridad jurídica desincentivará inversiones, la confianza en las instituciones desaparecerá y el tejido social, ya de por sí frágil, se desgarrará aún más. La independencia judicial es el último y débil refugio del ciudadano frente a los abusos del poder; destruirla es condenar a la sociedad a la arbitrariedad, al miedo y a la injusticia permanente. Fue curar un resfriado con una medicina que produce cáncer en muy poco tiempo. Inclusive es análogo a la cancelación del aeropuerto de Texcoco: se canceló, se pagó y se sigue pagando de manera absurda el costo, y crearon otro caro y malo que ni remotamente da el servicio que pretendió dar.

La historia no será benévola al juzgar este episodio, pero qué más da que en los libros de historia se señalen dentro de 75 años los errores que destruyeron México. La mal llamada reforma judicial quedará registrada como el acto final de un régimen que, incapaz de construir instituciones sólidas, eligió destruirlas por resentimiento y hambre de poder. Pasarán muchos años antes de que México logre, si es que algún día logra, su reconstrucción institucional, sobre los escombros de esta tragedia, de un Poder Judicial verdaderamente independiente, digno de una democracia que respete la ley, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Fue una promesa; hoy sólo es una idea que nunca existió.

POR JOSÉ LAFONTAINE HAMUI

ABOGADO

EEZ