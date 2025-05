Elección judicial, hacia el despeñadero…

Quince días escasos antes de la estratégica “elección popular” que dará paso a la renovación del Poder Judicial nada parece más claro que, impulsada desde Palacio y la cúpula del partido-gobierno y de la oposición también, aunque en éste caso a nivel preferentemente estatal, la misma avanza hacia un despeñadero donde los más corruptos o quien hoy día “tenga más poder” -los cárteles del crimen organizado incluídos- acabarán haciéndose con el control de aquel. Ni más ni menos…

La inexistencia de reglas claras y la previsible corrupción que no hace más que abonar a la incertidumbre, igual que la incapacidad de los (supuestos) responsables de calificarla, el desinterés de la población para implicarse en ella y la inexistencia de mecanismos que en medio del total desconocimiento de los elegibles garanticen la selección de los mejores, es de tal manera obvia, que la misma no pasará de ser una simulación morenista, otra, orientada a dotar al Ejecutivo o reforzar en su caso el control que sobre la Suprema Corte o el Tribunal Electoral este no ha podido aún consolidar.

El asunto es tal que tanto a nivel federal como estatal, dirigentes al más alto nivel del empresariado, las organizaciones sindicales y la Iglesia inclusive, no han dudado en externar su preocupación ante el riesgo que la referida elección de ministros, jueces o magistrados derive en la entrega del estratégico poder a operadores al servicio de políticos o peor, a las organizaciones criminales que hoy por hoy controlan amplias zonas y estructuras a todo lo largo y ancho del territorio.

Que nadie entonces se llame a sorpresa si pasado el 1 de junio, la siguiente quincena, comienza a evidenciarse un entorno donde a la violencia y consecuente inseguridad prevalecientes, deberemos agregar muestras de que el país acelera el paso hacia la consolidación de un régimen dictatorial similar o igual a los prevalecientes en Venezuela o Cuba, aliados de turno de la 4T.

Gestora con más de tres décadas de experiencia en el ámbito de la cultura, líder indiscutida en la gestión y colaboración de instituciones tales como la Fundación Olga y Rufino Tamayo, la regia Sonya Santos asumió como nueva titular del FONART con el objetivo de impulsar y preservar el arte popular. Gran acierto…

