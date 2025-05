La narrativa no tiene piedad, se le dice “el chat de las tías”, jamás dirían que es el “chat de los tíos”, habría una revolución sin argumentos pero revolución al fin por defender a los tíos hombres que “ciertamente no son los que desinforman” en cuestiones políticas o sociales, ellas son las “argüenderas” de las familias. Ellos desde luego no caerían en falsas acusaciones y se cuidarían de fomentar falsedades. Son hombres, “manejan mejor la información, la analizan mejor y la calibran”. La política se discute entre hombres, no lo olviden. El famoso chat de las tías se ha posicionado como el justificativo más poderoso para descartar cualquier afirmación que se pueda contrastar en alguna conversación informal o familiar y que sea de algún interés público o privado. Esta semana vi titulares con el nombre del chat, incluso escuché noticieros que aludían a la inoportunidad de esas tías, ojo “no tíos”, que en el fondo son otro instrumento de las enormes campañas de desinformación de las que padece toda la población.

El chat de las tías es hoy lo que gana en cualquier discusión o intercambio de opiniones. Parece ser el chat más falso y ocurrente de la modernidad, donde todo absolutamente todo lo que se publica es una mentira bárbara e injusta que golpea a un bando o el otro y que se iguala a la información mediocre de cualquier video para redes donde se quiere hundir o promocionar al político de turno y a los procesos que le acompañan.

Es cierto, en los chats familiares se cuela toda la información que no se puede cotejar en un instante, se hacen famosos los palurdos y se incentivan críticas huecas que no llegan casi a nada. En ese chat matan a 10 personas más que las que si mataron esa misma noche en cualquier poblado de México, “se informa” sobre más actos de corrupción que los medios sensatos han tardado en investigar meses y nadie lee ni replica. Es cierto. El chat de la actualidad, lo llamaría yo, padece de todo lo que las redes fomentan. Lo curioso es que lo que fomentan se hace desde el poder económico, los corporativos y los bandos políticos y los escándalos ya no son escándalos, las preocupaciones son solo exageraciones, las notas y las palabras usadas solo son alarmas “que le llegan solo a gente muy ignorante” y entonces la irrealidad se apodera de todo. La verdad no se sabe, la industria domina, los expertos en “campañas de contraste” ganan y los mexicanos que son nombrados como protagonistas de un enorme proceso social y transformador no saben bien cómo se les está hablando, solo saben quién les habla y ahí conectan. Al menos, pero ni el chat de los tíos, ni el de las tías, ni las redes, ni los medios oficiales, ni los pagados, ni los más pequeños están pudiendo con esta ola de clips musicalizados con contenido vacío que estipula sólo 5 segundos para llamar la atención de una población deseosa de información que si no son captados por el algoritmo rápido no investigan, no contrastan, no comparan y esa no fue idea de las tías, es la idea de la inmediatez y de la falta de escrúpulos de los que mueven los países.

POR MARÍA CECILIA GHERSI PICÓN.

HTTP://MACHIXBLUE.BLOGSPOT.COM/

TWITTER: @MACHIXBLUE

EEZ