Tabasco bajo fuego y sin cabeza

En Villahermosa las alertas están prendidas desde hace meses. La capital tabasqueña se ha convertido en una de las ciudades donde más miedo se respira en todo el país. Nueve asesinatos en un solo día, más de 280 homicidios dolosos en el primer trimestre de 2025 -un incremento de 66% respecto al mismo periodo del año pasado- y una percepción de inseguridad que alcanza 90.6% de su población, según datos del INEGI.

Frente a esa crisis, la respuesta del gobierno estatal fue un reproche. El secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel, llamó “buitres” a los reporteros que lo cuestionaron por los hechos. Les exigió que “ya le bajaran”. En lugar de explicar por qué están rebasados, agredió.

En la misma línea, el gobernador Javier May Rodríguez tampoco ofreció respuestas y se limitó a repetir el clásico “tenemos otros datos”. Ignoró que Villahermosa reporta un aumento de 342% en asesinatos respecto al año pasado. Ignoró que hay barrios enteros sometidos por el miedo. Ignoró que la gente ya no distingue entre delincuencia y autoridad.

La violencia en Tabasco no se concentra en un solo punto. En Centro, donde gobierna Yolanda Osuna Huerta (Morena); Cárdenas, con Euclídes Alejandro Alejandro (Morena); Huimanguillo, bajo el mando de Mari Luz Velázquez Jiménez (Morena); Comalcalco, encabezado por Ovidio Salvador Peralta Suárez (Morena); y Paraíso, gobernado por Alfonso Jesús Baca Sevilla (Movimiento Ciudadano), la estrategia de seguridad local ha fracasado. La violencia avanza y nadie parece tener un plan urgente que proteja a la ciudadanía… pero sí a los delincuentes.

Y mientras el edén se cae a pedazos, Javier May -además de enojarse- está más ocupado en sus diferencias con el senador Adán Augusto López que en contener la inseguridad del estado. Se acusan, se señalan, se estorban. May ha responsabilizado a la administración anterior del crecimiento del grupo criminal “La Barredora” y ha pedido operativos contra funcionarios cercanos al ex secretario de Gobernación. La confrontación es abierta y ya alcanzó a las fiscalías.

Me cuentan fuentes dentro del gabinete de seguridad que los choques entre ambos bloques, han paralizado operativos en al menos tres municipios, porque los mandos intermedios responden a dos jefes: May y Adán, mientras tanto, grupos delictivos, ganan terreno.

En Tabasco no hay estrategia, no hay liderazgo y -lo más grave- no hay voluntad.

EN CORTO.– Ricardo Monreal volvió a meter la pata. Al intentar elogiar al Papa León XIV, el coordinador de los diputados de Morena terminó recordando supuestas polémicas del Pontífice en el pasado. Mencionó que fue “cuestionado por encubrimiento” cuando era obispo en Perú, aunque aclaró que no hubo denuncias formales.

“Ni cómo ayudarlo”, dicen legisladores morenistas; por eso ahora lo llaman “ajonjolí de todos los moles”.

Nos vemos a las 8 por el 8

POR SOFÍA GARCÍA

COLABORADORA

@SofiGarciaMX

PAL