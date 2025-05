Infantino, Trump y el Mundial 2026

EN LOS POCOS más de 110 días de la presidencia de Donald Trump, fuera de su gabinete, la persona que más veces ha visitado La Casa Blanca es Gianni Infantino, el presidente de FIFA. El abogado suizoitaliano ha ido ya en todo este corto tiempo cinco veces, iniciando desde la toma de posesión, hasta antier para la puesta en marcha del Comité Mundialista 2026.

Dicho Comité es presidido por el mismísimo Trump, quien se ha convertido en el principal promotor de la justa futbolera y en el francotirador de las otras sedes: Canadá y México, sus “socios” comerciales.

Lo llamativo de todos los eventos allá con FIFA es que nunca se menciona que el Mundial tiene también entre sus organizadores a los países que lideran Claudia Sheinbaum y ahora Mark Carney. “Nunca”.

Si a lo anterior se agrega que Infantino no ha hecho ninguna visita oficial ni a México o Canadá para hablar con sus dirigentes del Mundial, parecería que hay un trato diferenciado de FIFA con dos de los tres países.

¿Será solo un trato distinto, o hay quienes siguen intentando que el Mundial 2026 solo sea de uno solo? Hasta ahora, 25% de los juegos son en Canadá y México y 75% en Estados Unidos. Tema sensible.

Todos están volcados en plasmar en el imaginario colectivo que el Mundial es de Esta dos Unidos: el vicepresidente J.D. Vance y los secretarios de Comercio y del Tesoro, Howard Lutnick y Scott Bessent.

Pero también la Fiscal General, Pam Bondi, y la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, las dos alfiles de Trump que van tras los terroristas y cárteles de las drogas asociados a ellos y sentadas en el presídium del miércoles con Infantino.

A la menor provocación, Trump e Infantino, que no tiene ningún contrapeso dentro de FIFA, pueden cuestionar a México y éste, nuestro país, tiene en el tema de inseguridad e inmigración su principal debilidad.

Hay otras faltas que la Fede ración Internacional de Futbol ya le está empezando a marcar a México y que no hablan más que de la ignorancia de nuestras autoridades respecto de los protocolos del organismo. Por ejemplo, en la presentación del plan de acción para la copa mundialista 2026, la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, anunció una mascota, el Ajolote y el Mundialito, como iniciativas propias.

La morenista rompió los protocolos de la FIFA, porque los derechos de todo lo que se da alrededor de la Copa Mundial de Futbol pertenecen a ese organismo, lo cual puede meter en problemas a México.

Esos son los pretextos que andan buscando Trump, sus huestes y un Gianni Infantino alienado, por lo que se ve, a los designios del presidente de Estados Unidos.

ESTAMOS EXACTAMENTE A 20 días de la elección judicial y el proceso se sigue enturbiando. Desde el viernes por la tarde empezó a filtrarse una lista en círculos allegados a Palacio Nacional. Nueve nombres: cinco mujeres y cuatro hombres, por los que Morena, el partido que lideran Luisa María Alcalde y Andy Manuel López Beltrán, "echará toda la carne al asador" en estas últimas horas para que integren el nuevo pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se trata de las tres ministras en funciones de la 4T, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres, amén de la ex consejera jurídica de Andrés Manuel López Obrador, Estela Ríos, y la actual titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías. Los otros que tendrían ya la "bendición" son el ex legislador de Morena, Eduardo Santillán; el profesor- investigador de la Universidad Iberoamericana, Giovanni Figueroa; el autodenominado "candidato de las juventudes", Arístides Guerrero, famoso por su spot donde asegura que está más preparado que un chicharrón, y finalmente el mixteco Hugo Aguilar, candidato del sector indígena, férreo defensor de los derechos de esas comunidades.

ADEMÁS DE SU liquidez y contactos financieros para levantar el suficiente capital, Fernando Chico Pardo tiene otro as bajo la manga para pujar por Banamex con muchas posibilidades de quedárselo, ya sea en una compra directa por la imposibilidad de hacerla vía los mercados a través de la famosa Oferta Pública Inicial (OPI), o bien por medio de ese esquema so riesgo de no lograr los múltiplos esperados. Se llama Guillermo Ortiz Martínez, el ex secretario de Hacienda, ni más ni menos que del nuevo villano favorito de la 4T, Ernesto Zedillo. Así como hace un par de años Germán Larrea, que tampoco hay que descartarlo en esta segunda vuelta, llevó de asesores para su frustrada compra a Pedro Aspe, ex secretario de Hacienda de Carlos Salinas de Gortari, y a Javier Arrigunaga, ex director, precisamente, de Citibanamex, Chico Pardo está integrando un sólido grupo de asesores para ir por el banco propiedad de Citi, que preside Jane Fraser.

MAÑANA SE FIRMARÁ el acuerdo entre el gobierno federal y la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe (FCCA). Lo suscribirán la secretaria de Turismo Josefina Rodríguez y el secretario de Hacienda, Edgar Amador. Por la parte privada estarán la directora de ese gremio, Michele Paige, y el mandamás de la principal empresa del rubro, Carnival Corporation, que preside Josh Weinstein. Le decía que esta compañía representa casi 50% de la actual capacidad mundial de embarcaciones, con poco más de 90 buques distribuidos en líneas subsidiarias como Princess, Costa, Cunard, P&O, Holland America Line, Adora Cruises, AIDA Cruises, Seabourn Cruise Line y Grand Bahama Shipyard. Como le informé en su momento, el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum accedió a aplicar el impuesto de 21 dólares por pasajero de aquí a noviembre de 2028 y no a diciembre de 2027. Se empezará a cobrar el 1 de julio próximo 5 dólares y subirá progresivamente a 10 dólares para el 1 de agosto de 2026 y luego a 15 dólares en agosto de 2027 para finalizar el 1 de noviembre de 2028 con los 21 dólares. Sin embargo, la FCCA tratará de congelarlo en 15 dólares. Va depender de que reditúe al gobierno beneficios económicos, como mayores contrataciones de mexicanos, compra de insumos nacionales como artesanías y alimentos a bordo y promoción de México como destino final. Los cruceros van a sumarse al Plan México y al programa Hecho en México.

LE INFORMÉ QUE el jueves estuvo en Nuevo Nayarit el número tres del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Scott Rembrandt. Aprovechó la 88 Convención Bancaria para reunirse en priva do con los directores de los principales bancos que operan en el país reunidos ahí. Pero ni figuró en la agenda ni fue parte de ninguna presentación pública. El subsecretario Adjunto de Política Estratégica, que coordina los trabajos contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, vino única y exclusivamente a expresarles a los banqueros que el gobierno de Donald Trump y la secretaría que encabeza Scott Bessent están preocupados y atentos de la infiltración de los cárteles mexicanos de la droga en el circuito financiero mexicano. En ese encuentro también estuvieron Roberto Lazzeri, jefe de la Oficina del secretario de Hacienda, y Elisa de Anda Madrazo, presidenta de GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional.

Y HABLANDO DE focos amarillos que más bien ya están en rojo, el mismo gobierno de Estados Unidos le acaba de retirar la visa a la gobernadora de Baja California, la morenista con ínfulas de cantante, Marina del Pilar Ávila. A la mandataria la puso el Departamento de Estado que comanda Marco Rubio y la Secretaría de Seguridad Interior, que lidera Kristi Noem, en la lista negra por las travesuras que anda haciendo su esposo Carlos Torres Torres (¿y también ella?). Por lo pronto, ninguno de los dos puede pisar la Unión Americana, con todo y que sus hijos nacieron en ese país.

POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

@DARIOCELISE

PAL